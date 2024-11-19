Італія

Клуб із Генуї провалив старт нової кампанії чемпіонату Італії.

Дженоа збирається звільнити Альберто Джилардіно з посади головного тренера, передає журналіст Фабріціо Романо.

Очікується, що 42-річного італійця, пов'язаного з клубом контрактом до кінця червня 2026 року, замінить Патрік Вієйра. Попереднє місце роботи 48-річного француза — Страсбур (липень 2023 — липень 2024, 38 матчів).

Джилардіно очолює Дженоа з грудня 2022 року. Під його керівництвом "россоблу" провели вже 79 поєдинків.

Колектив уже вилетів із Кубка Італії, поступившись Сампдорії в 1/16 фіналу, а в Серії А йде 17-м, маючи 10 очок після 12-ти зіграних матчів.

Деталі потенційної угоди генуезців із Вієйра наразі не повідомляються, але приступити до виконання нових обов'язків спеціаліст може вже цього тижня. До Страсбура він також очолював Крістал Пелес, Ніццу, Нью-Йорк Сіті та працював із молодіжними командами Манчестер Сіті.