Італія

Поточна угода грузинського вінгера спливає влітку 2027 року.

Лідера на вінгера Наполі Хвічу Кварацхелію пов'язують з можливим переходом до іншого гранду європейського футболу, проте у керівництві неаполітанців сподіваються втримати свого провідного гравця.

Спортивний директор Наполі Джованні Манна висловився про ситуацію навколо контракту 23-річного картвела, який розрахований до літа 2027 року.

"Ми хочемо домовитися про нову угоду, щоб винагородити Квару. Зараз ми все ще ведемо переговори. Якщо ми не зможемо досягти згоди, то обговоримо це знову наприкінці сезону", — цитує слова функціонера журналіст Фабріціо Романо.

Раніше повідомлялося, що у підписанні Хвічі зацікавлені такі клуби, як ПСЖ та Манчестер Юнайтед.