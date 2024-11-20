Італія

Функціонер Мілана розповів про новий медійний турнір.

Kings League — медіафутбольний турнір за участі футбольних легенд минулих років і команд із зірок шоу-бізнесу, заснований у 2022 році Жераром Піке і відеоблогером Ібаї Льяносом отримав значну популярність у Іспанії.

А вже наприкінці цього року організатори готують розширення географії змагань і наступною країною, яка приєднається до проведення турніру, стане Італія.

Почесне право стати амбасадором Kings League на Апеннінському півострові отримав легендарний шведський нападник Златан Ібрагімович, який наразі працює радником правління в Мілані.

"Я є головою Kings League в Італії, і вона нарешті приходить до нашої країни. Уболівальники побачать футбол із великою кількістю розваг, із інакшими правилами, інакшим форматом, і це буде дуже весело.

Це відрізняється від звичайного футболу, бо тут уболівальники можуть впливати на динаміку гри, і під час матчів можуть відбуватися різні несподівані речі", — заявив колишній шведський футболісті.

Нагадаємо, що раніше Ібрагімович розповів про трансферні плани Мілана на найближчий час.