Італія

Керівництво вірить в своїх гравців.

Радник власників Мілану Златан Ібрагімович розповів, що клуб не планує робити трансфери найближчим часом.

"Робота на ринку йде кожен день, у нас є система скаутингу, ми спостерігаємо за гравцями від молодіжних до перших команд.

Сьогодні ми не думаємо про підсилення, ми сподіваємось, що з нашими гравцями нічого не станеться", – сказав Ібрагімович.

Раніше Рейндерс заявив, що веде переговори з Міланом щодо нового контракту.