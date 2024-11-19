Керівництво вірить в своїх гравців.
Златан, gettyimages
19 листопада 2024, 08:46
Радник власників Мілану Златан Ібрагімович розповів, що клуб не планує робити трансфери найближчим часом.
"Робота на ринку йде кожен день, у нас є система скаутингу, ми спостерігаємо за гравцями від молодіжних до перших команд.
Сьогодні ми не думаємо про підсилення, ми сподіваємось, що з нашими гравцями нічого не станеться", – сказав Ібрагімович.
Раніше Рейндерс заявив, що веде переговори з Міланом щодо нового контракту.