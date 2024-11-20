Керманич намагатиметься витягнути команду із небезпечної зони.
Патрік Вієйра, Getty Images
20 листопада 2024, 13:18
Італійський Дженоа оголосив про призначення нового головного тренера на зміну італійському фахівцю Альберто Джилардіно, якого звільнили з клубу через незадовільні результати під час листопадової міжнародної перерви.
Новим керманичем "грифонів" буде колишній французький футболіст Патрік Вієйра, який у своїй тренерській діяльності вже встиг попрацювати на чолі Нью-Йорк Сіті, Ніцци, Крістал Пелес та Страсбура.
Також 48-річний фахівець набував досвіду в структурі Манчестер Сіті.
Контракт підписано до кінця 2026 року з можливістю продовження ще на один сезон.
Перший матч Дженоа на чолі з Вієйра відбудеться вдома проти сардинського Кальярі 24 листопада.
Команда йде сімнадцятою в турнірній таблиці італійської Серії A.