Італія

Керманич намагатиметься витягнути команду із небезпечної зони.

Італійський Дженоа оголосив про призначення нового головного тренера на зміну італійському фахівцю Альберто Джилардіно, якого звільнили з клубу через незадовільні результати під час листопадової міжнародної перерви.

Новим керманичем "грифонів" буде колишній французький футболіст Патрік Вієйра, який у своїй тренерській діяльності вже встиг попрацювати на чолі Нью-Йорк Сіті, Ніцци, Крістал Пелес та Страсбура.

Також 48-річний фахівець набував досвіду в структурі Манчестер Сіті.

Контракт підписано до кінця 2026 року з можливістю продовження ще на один сезон.

Перший матч Дженоа на чолі з Вієйра відбудеться вдома проти сардинського Кальярі 24 листопада.

Команда йде сімнадцятою в турнірній таблиці італійської Серії A.