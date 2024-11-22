Італія

Італійський хавбек може опинитися на Туманному Альбіоні.

Центральний півзахисник туринського Ювентуса Ніколо Фаджолі може змінити клубну прописку та опинитися в Англії. Про це повідомляє журналіст Ніколо Скіра.

За інформацією джерела, кілька клубів англійської Прем'єр-ліги зробили запит босам "старої синьйори" щодо 23-річного італійця, проте які саме команди це зробили — не уточнюється.

Контракт Фаджолі з Ювентусом спливає влітку 2028 року. Портал Transfermarkt оцінює гравця в 20 мільйонів євро.

У поточному сезоні італійський хавбек провів за туринців 12 матчів у всіх турнірах, в яких він відзначився одним асистом.