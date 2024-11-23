Італія

Football.ua представляє прев'ю поєдинку в чемпіонаті Італії, який відбудеться 23 листопада, розпочавшись о 19:00.

У рамках 13-го туру італійської Серії А-2024/25 Мілан на власному полі зустрінеться з Ювентусом.

[*] — положення команди в турнірній таблиці

СУБОТА, 23 ЛИСТОПАДА, 19:00. СТАДІО ДЖУЗЕППЕ МЕАЦЦА, МІЛАН. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ДАНІЕЛЕ ЧІФФІ. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO

Чемпіонат Італії повертається після паузи на матчі національних команд. Уже в перший ігровий день нового туру на вболівальників чекає протистояння між "россонері" Паулу Фонсеки та "б'янконері" Тіаго Мотти. Мілан, маючи виїзний поєдинок із Болоньєю в запасі, поки що відстає від групи лідерів із шести колективів, до якої входить Ювентус.

У попередньому турі Серії А Мілан гостював у Кальярі. "Россонері" втратили перемогу ближче до завершення матчу, зігравши внічию з рахунком 3:3. Це був перший у цьому сезоні випадок, коли підопічні Фонсеки забили 3+ голів, але не зуміли досягти бажаного результату. Із 15 можливих удома команда здобула 10 очок.

Ювентус у минулому турі вкотре святкував звитягу в туринському дербі, впоравшись із Торіно на власному полі (2:0). Колектив Мотти досі не знає смаку поразок у чемпіонаті (єдиний із 20-ти клуб), а також має найкращий захист (7 пропущених голів). У виїзних матчах Серії А "б'янконері" здобули 11 з 15 можливих залікових балів.

В останніх 10-ти домашніх матчах проти Ювентуса в чемпіонаті Мілан має лише 3 перемоги, 1 нічию та цілих 6 поразок (різниця забитих-пропущених — 9:13). У семи з цих випадків команди порадували глядачів не більше ніж 2-ма голами. Половину таких поєдинків господарі поля завершили так і не уразивши ворота гостей, тоді як втримати "сухими" свої ворота їм вдалося тричі.

Як Фонсека, так і Мотта, у 5-ти матчах проти свого сьогоднішнього суперника мають лише по 1 перемозі. При цьому португалець (очолював Рому) поступався Ювентусу тричі, тоді як італієць (очолював Спецію та Болонью) Мілану — двічі.

СЛОВА ПЕРЕД МАТЧЕМ

Паулу Фонсека, головний тренер Мілана: "Це важливий матч, не вирішальний, але він не важливіший, ніж матч проти Емполі. Нам потрібно здобути кілька перемог, це суттєво, і я думаю, що ми здатні зробити це. Ми Мілан, і ми дуже поважаємо Ювентус, але не боїмося".

Тіаго Мотта, головний тренер Ювентуса: "Ми спробуємо перешкодити Мілану в реалізації ігрового плану та придушити їхні сильні сторони. Нашою задачею, як колективу, буде обмеження їхніх найкращих якостей. Ми знаємо свої [якості], але добре знаємо й суперників. Це буде великий виклик".

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Мілан: Меньян — Е. Роял, Тіав, Томорі, Ернандес — Фофана, Рейндерс — Пулішич, Лофтус-Чік, Леау — Мората

Ювентус: Ді Грегоріо — Савона, Калулу, Гатті, Камб'язо — Локателлі, Тюрам — Консейсау, Копмейнерс, Їлдиз — Веа

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