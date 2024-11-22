Італія

Цікава заява агента італійського фахівця.

Футбольний агент П'єтро Кіоді, клієнтом якого є головний тренер Роми Клаудіо Раньєрі, розповів про переговори з римським клубом. Його слова наводить Football Italia.

"Ми говорили годинами, Клаудіо пояснював свою точку зору. Рома перейшла від Особливого (прізвисько колишнього керманича Роми Жозе Моурінью — прим.) до нормального.

У нас було чітке відчуття, що власники хочуть зробити щось велике для Роми. Між Клаудіо та президентом одразу ж виникла велика щирість. Коли всі встають з-за столу переговорів задоволеними, значить, я досяг своєї мети, як агент.

Я був справді вражений стосунками Дена Фрідкіна зі своїми дітьми, він постійно запитував їхню думку з різних питань, і всі були дуже шанобливі до Клаудіо", — сказав Кіоді.