Італія

Центральний матч туру в чемпіонаті Італії.

Головний тренер Мілан Паулу Фонсека висловився про майбутній матч з туринським Ювентусом в рамках 13-го туру італійської Серії А. Цитує португальського фахівця офіційний сайт "россонері".

"Це важливий матч, але не вирішальний. Він не важливіший, ніж матч з Емполі. Нам потрібно виграти кілька ігор, це важливо, і я думаю, що ми здатні це зробити. Ми — Мілан, і ми дуже поважаємо Ювентус, але не боїмося.

Я не відчуваю, що тиск посилюється, коли відбуваються такі ігри. Я думаю, що справедливіше говорити про мотивацію, а не про тиск, і це те, над чим ми намагаємося працювати: тиск завжди буде, тому що ми — Мілан, але мотивація також має бути високою, незалежно від суперника.

Ювентус — команда, яка може адаптуватися до всього, вони мені дуже подобаються, і вони сильно змінилися порівняно з минулим роком.

Я не знаю, чи буде Веа грати замість Влаховича. Я знаю Веа, тому що тренував його. Це різні гравці, Тімоті дуже швидкий. В обороні нам доведеться звертати увагу на його рух. Ми багато концентруємося на Влаховичі, але я думаю, що основні небезпека Ювентуса йде з флангів.

Наша проблема в обороні залишилася. На щастя, Павлович та Тео — єдині захисники, які були в складі збірної. Під час міжнародної паузи ми працювали майже виключно над грою у захисті і над речами, які нам потрібно поліпшити", — заявив Фонсека.

Матч між Міланом та Ювентусом відбудеться сьогодні, о 19:00 за київським часом.