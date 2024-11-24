Італія

Легендарний француз розпочав роботу в Італії з результативної нічиєї.

У рамках 13-го туру італійської Серії А Дженоа в своєму першому матчі разом із Патріком Війєра в якості головного тренера приймала на своєму полі Кальярі.

Початок матчу видався для "грифонів" не найкращим чином: вже на 8-й хвилині гості отримали право пробити пенальті, який у підсумку успішно реалізував Разван Марін.

Утім, ще до перерви підопічні Вієйра змогли повернути паритет на табло завдяки голу Мортена Френдрупа, а у другому таймі Фабіо Міретті своїм забитим м'ячем вивів Дженоа уперед.

Проте святкувати перемогу господарям було завчасно, оскільки на 86-й хвилині вони отримали в свої ворота вже другий пенальті, який цього разу успішно реалізував Роберто Пікколі. У підсумку фінальний свисток зафіксував результативну нічию 2:2.

Нагадаємо, що український півзахисник Дженоа Руслан Маліновський продовжує процес відновлення після серйозної травми, яку він отримав наприкінці вересня у матчі проти Венеції.

Дженоа — Кальярі 2:2

Голи: Френдруп, 12 Міретті, 59 - Марін, 8 (пен) Пікколі, 87 (пен)

Дженоа: Леалі — Дзанолі (Вольякко, 77), Бані, Маттурро, Сабеллі (Мессіас, 68) — Торсбю, Бадель, Френдруп — Міретті (Васкес, 77), Пінамонті (Олівейра, 89), Мартін (Балотеллі, 89)

Кальярі: Шеррі — Дзаппа, Міна, Луперто, Ауджелло (Оберт, 64) — Марін (Макумбу, 69), Адопо (Дейола, 76) — Дзортеа (Паволетті, 64), Гаетано (Віола, 77), Лувумбу — Пікколі

Попередження: Мартін, Бані — Марін, Віола