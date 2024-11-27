Італія

Пропонуємо вашій увазі огляд найцікавіших подій за підсумками чергових матчів чемпіонату Італії-2024/25.

Тринадцятий тур нової кампанії італійської Серії А завершився позавчора, 27 листопада. Три дні футболу за участі представників найвищого дивізіону країни подарували як кілька доволі очікуваних результатів, так і стільки ж несподіванок.

У цьому традиційному огляді ми поговоримо про всі десять матчів уже завершеного туру чемпіонату Італії-2024/25, порадувавши цікавими фактами про ці поєдинки.

Програму першого після паузи на матчі національних команд туру було відкрито на Стадіо Маркантоніо Бентегоді, де місцева Верона приймала Інтер. Явні фаворити протистояння перевершили всі очікування, фактично поставивши крапку в поєдинку ще за підсумками першої його половини. Значну роль у цьому зіграли Хоакін Корреа та Маркус Тюрам — в обох по три результативні дії.

У другому таймі колектив Сімоне Індзагі дозволив господарям поля створити ще менше моментів, аніж у першому, у підсумку поїхавши додому з черговими трьома очками. Для підопічних Паоло Дзанетті, майбутнє якого в клубі тепер під іще більшим питанням, це друга за майже місяць поразка з різницею в п'ять голів. У наступному турі Верона гостюватиме в Кальярі, тоді як Інтер — у Фіорентини.

Верона — Інтер 0:5

Голи: Корреа, 17, Тюрам, 22, 25, де Врей, 31, Біссек, 41

Верона: Монтіпо — Давідович (Гіларді, 46), Маньяні, Данилюк — Чачуа, Сердар, Белаян, Брадарич (Лазович, 46) — Харруї (Д. Сілва, 46) — Москера (Сарр, 46), Тенгстедт (Суслов, 69)

Інтер: Зоммер — Біссек, Ачербі (де Врей, 15), Бастоні (Фраттезі, 62) — Дарміан, Барелла (Зелінські, 46), Асллані, Мхітарян, Аугусто (Б'юкенен, 74) — Корреа, Тюрам (Арнаутович, 62)

Попередження: Давідович, Белаян — Арнаутович

Найкращий гравець матчу [від Серії А]: Хоакін Корреа

Зустріч на Стадіо Джузеппе Меацца не виправдала сподівань уболівальників, будучи центральною в 13-му турі. Однак, навряд чи відсутність голів у такому поєдинку має дивувати, як враховуючи статистику останніх протистоянь між Міланом та Ювентусом, так і саму гру, продемонстровану "россонері" та "б'янконері" ввечері минулої суботи.

Команда Фонсеки від лідера тепер відстає на десять очок, маючи виїзний матч проти Болоньї в запасі. Сам Паулу підкреслив, що все ще вірить у Скудетто. Скоріше позитивним після суботньої нічиєї був і Тіаго Мотта. Його підопічні досі не знають смаку поразок у чемпіонаті, а також найкраще за всіх діють у захисті — 10 з 13 стартових поєдинків були для них "сухими", а це солідний показник. У 14-му турі Мілан прийматиме Емполі, а Ювентус гостюватиме в Лечче.

Мілан — Ювентус 0:0

Мілан: Меньян — Е. Роял (Калабрія, 84), Габбія (Павлович, 84), Тіав, Ернандес — Фофана, Рейндерс — Муса (Чуквезе, 84), Лофтус-Чік (Пулішич, 70), Леау — Мората

Ювентус: Ді Грегоріо — Савона (Даніло, 90+1), Гатті, Калулу, Камб'язо — Локателлі, Тюрам — Їлдиз (Мбангула, 90+1), Копмейнерс, Консейсан (Веа, 80) — Маккенні (Фаджолі, 80)

Попередження: Леау, Е. Роял, Фофана — Гатті, Локателлі

Найкращий гравець матчу [від Серії А]: Кефрен Тюрам

Аталанта у виїзному поєдинку з Пармою провела чудовий перший тайм, забивши три голи. Щоправда, один із них (у виконанні Адемоли Лукмана) було скасовано через офсайд. По перерві Парма скоротила своє відставання, а алленаторе гостей Джан П'єро Гасперіні протягом двох хвилин отримав дві жовті картки за неспортивну поведінку.

Втім, відсутність головного тренера на бровці не завадила гостям Стадіо Енніо Тардіні довести поєдинок до логічного завершення у вигляді сьомої поспіль перемоги Аталанти. Крапку в ньому поставив Лукман. Відзначити варто й повернення на поле талановитого вихованця "нерадзуррі" Джорджо Скальвіні, який порвав "хрести" в червні. У наступному турі на Парму чекає домашній матч проти Лаціо, тоді як Аталанта гостюватиме в Роми.

Парма — Аталанта 1:3

Голи: Канчельєрі, 49 — Ретегі, 4, Едерсон, 39, Лукман, 75

Парма: Судзукі — Кулібалі (Ейно, 71), Дельпрато, Болоґг, Валері — Естевес (Алмквіст, 71), Зом — Ман, Канчельєрі (Шарпентьє, 82), Бенедичак (Міхейле, 46) — Бонні (Хаж Мохамед, 71)

Аталанта: Карнесеккі — Толой (Скальвіні, 82), Гін, Коссуну — Белланова (Куадрадо, 70), де Рон, Едерсон, Руджері — Пашалич (Брешіаніні, 55) — Ретегі (Де Кетеларе, 55), Лукман (Самарджич, 82)

Попередження: Руджері, де Рон

Найкращий гравець матчу [від Серії А]: Едерсон

Дженоа попрощалася з Альберто Джилардіно й мала непогану нагоду стартувати під керівництвом Патріка Вієйра з перемоги. "Грифони" приймали на Луїджі Ферраріс Кальярі, який у попередніх чотирьох турах здобув лише один заліковий бал, зіпсувавши настрій Мілану на власному полі (3:3). У першому таймі генуезці та "острів'яни" обмінялися голами Резвана Маріна з пенальті та Мортена Френдрупа з гри.

По перерві своїм дебютним голом Дженоа вперед вивів Фабіо Міретті, але втримати мінімальну перевагу господарям поля не вдалося через ще один 11-метровий. Цього разу успішно виконати його зміг Роберто Пікколі, який, до речі, є ексгравцем клубу з Генуї (оренда в сезоні-2021/22). У підсумку, серія "грифонів" без перемог у домашніх матчах чемпіонату продовжилася до восьми матчів. У 14-му турі Дженоа гостюватиме в Удінезе, а Кальярі на власному полі зустрінеться з Вероною.

Дженоа — Кальярі 2:2

Голи: Френдруп, 12, Міретті, 59 — Марін, 8 (пен.), Пікколі, 88 (пен.) Дженоа: Леалі — Дзанолі (Вольякко, 77), Бані, Маттурро, Сабеллі (Мессіас, 68) — Торсбю, Бадель, Френдруп — Міретті (Васкес, 77), Пінамонті (Балотеллі, 89), Мартін (Вітінья, 89) Кальярі: Шеррі — Дзаппа, Міна, Луперто, Ауджелло (Оберт, 64) — Марін (Макумбу, 68), Адопо (Дейола, 76) — Дзортеа (Паволетті, 64), Гаетано (Віола, 76), Лувумбу — Пікколі Попередження: Мартін, Бані — Марін, Віола

Найкращий гравець матчу [від Серії А]: Роберто Пікколі Фіорентина до виїзного поєдинку з Комо підходила в статусі фаворита не лише через невдалу серію "б'янкоблу", але й через свою чудову форму. Недільне протистояння молодих тренерів (37-річного Фабрегаса та 40-річного Палладіно) результатом не здивувало. Ще в першому таймі Ясін Адлі вивів "лілій" вперед, а своїм голом у другій половині поставив крапку в матчі Мойзе Кін. Для Мойзе це вже дев'яте взяття воріт у ході поточної кампанії чемпіонату Італії. Справедливо буде зауважити, що Комо міг уникнути чергової невдачі, але Фіорентина очікувано виявилася більш вбивчою в питанні завершення атак. Хоча увагу звернути необхідно й на де Хеа — він вп'яте за сезон зберіг свої ворота "сухими" в Серії А. Давід поступово стає надважливою частиною клубу з Флоренції, який тепер має сім поспіль перемог у чемпіонаті. У наступному турі Комо прийматиме Монцу, тоді як Фіорентина — Інтер. Комо — Фіорентина 0:2 Голи: Адлі, 19, Кін, 68 Комо: Аудеро — Гольданіга, Доссена, Барба (Джек, 79), Морено — Да Кунья (Браунедер, 86), Енгельгардт (Верді, 79) — Фадера (Белотті, 79), Пас, Сала (Йовіне, 46) — Кутроне Фіорентина: де Хеа — Додо (Понграчич, 81), Комуццо, Раньєрі (Кайоде, 81), Госенс — Адлі, Катальді (Соттіл, 56) — Кольпані (Іконе, 66), Бельтран (Мартінес Кварта, 66), Бове — Кін Попередження: Пас, Доссена — Бельтран Вилучення: Доссена, 90+2 Найкращий гравець матчу [від Серії А]: Ясін Адлі Вболівальники Торіно цілком мали право чекати від своїх улюбленців реакції на поразку в туринському дербі, але отримати її не судилося, хоча суперником "биків" у неділю була Монца, яка перебуває в зоні вильоту. Колектив Алессандро Нести підходив до недільного виїзного матчу з серією з трьох "сухих" поразок, так само як і підопічні Паоло Ванолі. У першому таймі "б'янкороссі" виглядали трохи краще за господарів поля, але до голів не дійшло. У другій половині зустрічі сильнішим був Торіно, який і відкрив рахунок у зустрічі зусиллями Адама Мазіни. Мінімальну перевагу туринці протримали лише чотири хвилини, пропустивши від Мілана Джурича. Таким чином, обидві команди перервали вищезгадані серії, але є нюанс — це все ще не три очки. Через це Монці так і не вдалося хоч на деякий час вирватися з "підвалу" турнірної таблиці, тоді як Торіно й сам перебуває не надто далеко від нього, маючи перевагу над 17-м Комо всього в п'ять залікових балів. У 14-му турі на Торіно чекає домашній поєдинок із Наполі, а Монца на виїзді зустрінеться з Комо. Торіно — Монца 1:1

Голи: Мазіна, 59 — Джурич, 63 Торіно: Мілінкович-Савич — Валюкевич, Коко, Мазіна — Педерсен, Гінейтіс, Річчі, Влашич (Нджиє, 71), Лазаро (Войвода, 71) — Адамс, Санабрія Монца: Тураті — Іццо, Марі, Карбоні — Перейра, Бондо, Б'янко, Кір'якопулос — Мальдіні (Віньято, 68), Мота — Джурич Попередження: Адамс — Б'янко, Іццо Найкращий гравець матчу [від Серії А]: Мілан Джурич У Неаполі ж проходив другий за статусом поєдинок 13-го туру — Наполі на Стадіо Дієго Армандо Марадона приймав Рому. Клаудіо Раньєрі повернувся на посаду головного тренера столичного клубу, однак, беручи до уваги всі фактори, було зрозуміло, що "дебютувати" здобуттям трьох очок йому навряд чи вдасться. Колектив Антоніо Конте сильно тиснув на "джаллороссі" ще в першому таймі, але вперед вийшов лише в другому. Голом, який пізніше виявився єдиним/вирішальним, відзначився Ромелу Лукаку. Господарі поля заслуговували на перемогу і здобули її, тоді як гості вирушили додому для підготовки до зустрічей з двома колишніми клубами керманича "адзуррі". Якщо враховувати минулий сезон, у Роми зараз 13 поспіль виїзних матчів без перемог, а Наполі ж після успіхів Інтера, Аталанти та Фіорентини повернувся на першу сходинку турнірної таблиці. У наступному турі Наполі зустрінеться з Торіно в Турині, тоді як Рома прийматиме Аталанту. Наполі — Рома 1:0

Гол: Лукаку, 54 Наполі: Мерет — Ді Лоренцо, Ррахмані, Буонджорно, Олівера — Замбо-Ангісса (Фолоруншо, 86), Лоботка, Мактоміней — Політано (Маццоккі, 86), Лукаку (Сімеоне, 79), Кварацхелія (Нерес, 67) Рома: Свілар — Челік (Абдулхамід, 78), Манчіні (Дібала, 88), Ндіка, Анхеліньйо — Ель Шаараві (Гуммельс, 46), Коне, Крістанте, Пізіллі (Даль, 78) — Пеллегріні (Бальданці, 46) — Довбик Попередження: Ндіка, Пізіллі, Крістанте Найкращий гравець матчу [від Серії А]: Джованні Ді Лоренцо Лаціо теж є частиною групи лідерів, для якої 13-й тур виявився вдалим. Підопічні Марко Бароні в Римі приймали Болонью. До минулої неділі "россоблу" йшли лише з однією поразкою, що мала місце у виїзному матчі проти нині лідируючого в Серії А Наполі (3:0) в другому турі. Ідентичної невдачі колектив Вінченцо Італьяно зазнав у поєдинку з "орлами". Значну роль у цьому зіграло вилучення в першому таймі, яке внаслідок двох жовтих карток за 12 хвилин заробив Томмазо Побега. Столичний клуб очікувано домінував, але відкрити рахунок зміг лише на 68-й хвилині, ще двічі уразивши ворота свого суперника пізніше. Для римлян це була сьома поспіль перемога в усіх турнірах і сьома поспіль вдома. Лаціо перебуває в чудовій формі, чого не скажеш про підопічних Італьяно, які хоч і йдуть не так далеко від зони єврокубків, але виступають нестабільно після відходу Тіаго Мотти, особливо якщо брати до уваги вищезгадані єврокубки, а саме Лігу чемпіонів, де Болонья має одне очко перед п'ятим туром. У 14-му турі Лаціо гостюватиме в Парми, а Болонья на власному полі протистоятиме Венеції. Лаціо — Болонья 3:0

Голи: Жиго, 68, Дзакканьї, 72, Деле-Баширу, 90+2 Лаціо: Проведель — Лаццарі, Хіла, Романьйолі (Жиго, 46), Пеллегріні — Весіно (Діа, 60), Ровелла, Гендузі — Педро (Ісаксен, 60), Кастельянос (Деле-Баширу, 85), Дзакканьї (Чауна, 74) Болонья: Равалья — Де Сільвестрі, Беукема, Лукумі, Міранда — Побега, Фройлер (Фаббіан, 74) — Орсоліні (Урбанські, 46), Одгор (Даллінга, 74), Карлссон (Моро, 46) — Кастро (Гольм, 81) Попередження: Жиго, Чауна, Пеллегріні — Побега, Гольм Вилучення: Побега, 35 (друге попередження) Найкращий гравець матчу [від Серії А]: Маттіа Дзакканьї Уже цього тижня, в понеділок, у передостанньому матчі 13-го туру Емполі приймав Удінезе. Ще в першому таймі П'єтро Пеллегрі вивів господарів поля вперед своїм третім у третьому поспіль поєдинку голом. Але ж гості були сильнішими як у першому, так і в другому таймі. Колективу Роберто Д'Аверси, який за час матчу створив моментів лише на 0.13 xG (гірший показник у цьому турі лише в Болоньї — 0.07), пощастило, що "б'янконері" поїхали додому лише з одним заліковим балом. Його в другій половині зустрічі команді Кости Руняїча приніс результативний удар Кейнана Девіса. Якщо для "адзуррі" проблеми в атаці не є чимось новим (другий найгірший показник забитих голів), то клуб з Удіне розчарував своїх уболівальників нестачею ефективності в потрібний момент. До того ж Удінезе продовжив свою виїзну серію без перемог до п'яти матчів, що цілком можливо виправити туром пізніше, коли команду прийматиме Монца. У наступному турі Емполі гостюватиме в Мілана, тоді як Удінезе в Удіне зустрінеться з Дженоа. Емполі — Удінезе 1:1

Голи: Пеллегрі, 23 — Девіс, 76 Емполі: Васкес — Гоглічідзе, Ісмайлі, Віті — Г'ясі, Малех, Гендерсон (Еконг, 83), Какаче, Пеццелла (Анжорін, 66) — Пеллегрі (Еспозіто, 74), Коломбо (Сольбаккен, 66) Удінезе: Окоє — Джаннетті (Лукка, 46), Бійол, Туре — Ехізібує, Ловрич (Атта, 81), Карлстрем, Саррага (Еккеленкамп, 63), Камара (Земура, 46) — Товен (Бреннер, 88), Девіс Попередження: Гендерсон, Еконг, Анжорін — Камара, Бійол Найкращий гравець матчу [від Серії А]: Санді Ловрич Марко Джампаоло дуже дивним чином, але все ж показав колегам із Дженоа та Роми, як стартувати з перемоги. Лечче взагалі вперше за сезон примудрився на виїзді не тільки уникнути поразки, але й не пропустити також. Нікола Крстович, схоже, весь свій запас голів використав у матчі за збірну Чорногорії, оформивши хет-трик у ворота Туреччини, тож роль бомбардира "джаллороссі" знову мав узяти на себе Патрік Доргу. Його результативний удар дозволив клубу вибратися із зони вильоту, тоді як колектив Еусебіо Ді Франческо залишився на дні турнірної таблиці. Все мало бути інакше, адже Венеція заслуговувала на три очки, що стається не так уже й часто. Нестача ефективності в завершенні атак коштувала в цьому протистоянні між аутсайдерами забагато. Хоча увагу звернути тут варто не тільки на невдачі гравців Венеції, але й на солідну гру Владіміро Фальконе в рамці воріт Лечче, для якого це був уже четвертий "сухий" матч за сезон. У 14-му турі Венеція на виїзді зустрінеться з Болоньєю, а Лечче прийматиме Ювентус. Венеція — Лечче 0:1

Гол: Доргу, 70 Венеція: Станкович — Ідзес, Свобода, Шверко (Гютк'єр, 83) — Дзампано (Гапс, 74), Бузіо, Ніколуссі-Кавілья (Єбоа, 74), Дункан, Еллертссон (Б'яркасон, 89) — Орістаніо, Пох'янпало (Раймондо, 83) Лечче: Фальконе — Гільбер, Баскіротто, Гашпар, Галло — Кулібалі, Рамадані (Каба, 84), Рафья (Гельгасон, 78) — Доргу, Крстович (Ребич, 56), П'єротті (Жан, 56) Попередження: Єбоа — Рафья, Гашпар, Гільбер Найкращий гравець матчу [від Серії А]: Владіміро Фальконе