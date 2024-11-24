Італія

Завершилися два поєдинки чергового туру чемпіонату Італії.

У рамках другого ігрового дня 13-го туру італійської Серії А-2024/25 відбулися ще два матчі.

Фіорентина впоралася з Комо на виїзді, забивши по голу в кожному з таймів. Команда Палладіно тепер має 28 очок і йде третьою в турнірній таблиці, тоді як підопічні Фабрегаса з 10-ма заліковими балами перебувають на 17-й сходинці.

Комо — Фіорентина 0:2

Голи: Адлі, 19, Кін, 68

Комо: Аудеро — Гольданіга, Доссена, Барба (Джек, 79), Морено — Да Кунья (Браунедер, 86), Енгельгардт (Верді, 79) — Фадера (Белотті, 79), Пас, Сала (Йовіне, 46) — Кутроне

Фіорентина: де Хеа — Додо (Понграчич, 81), Комуццо, Раньєрі (Кайоде, 81), Госенс — Адлі, Катальді (Соттіл, 56) — Кольпані (Іконе, 66), Бельтран (Мартінес Кварта, 66), Бове — Кін

Попередження: Пас, Доссена — Бельтран

Вилучення: Доссена, 90+2

Торіно та Монца в Турині протягом чотирьох хвилин другого тайму обмінялися голами, зігравши внічию. У колективу Ванолі тепер 15 очок й 11-та сходинка турнірної таблиці, тоді як команда Нести з 9-ма заліковими балами йде 19-ю.

Торіно — Монца 1:1

Голи: Мазіна, 59 — Джурич, 63

Торіно: Мілінкович-Савич — Валюкевич, Коко, Мазіна — Педерсен, Гінейтіс, Річчі, Влашич (Нджиє, 71), Лазаро (Войвода, 71) — Адамс, Санабрія

Монца: Тураті — Іццо, Марі, Карбоні — Перейра, Бондо, Б'янко, Кір'якопулос — Мальдіні (Віньято, 68), Мота — Джурич

Попередження: Адамс — Б'янко, Іццо