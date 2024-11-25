Італія

Неаполітанці знову перші.

Головний тренер Наполі Антоніо Конте прокоментував мінімальну перемогу над Ромою (1:0) в рамках 13-го туру італійської Серії А. Його слова наводить Football Italia.

"Перед матчем я сказав хлопцям не дивитися на таблицю, а зосередитися на собі та вдосконаленні того, над чим ми працюємо. Я дотримуюся цієї думки і зараз, тому що нам потрібно зробити низку кроків, щоб підняти наш загальний рівень.

Я був задоволений грою протягом перших 65 хвилин матчу, але ми могли б краще використовувати свої моменти.

Ми грали проти сильної Роми, у якої чудові гравці. Нам потрібно було бути обережнішими під час розіграшу стандартних положень, оскільки це в підсумку дало їм змогу влучити в поперечину.

Рома дебютувала під керівництвом нового тренера і тому дуже хотіла проявити себе, але нам однаково слід було краще зіграти останні 15-20 хвилин, оскільки ми сиділи занадто глибоко і самі собі все ускладнили", — сказав Конте.

Наразі Наполі лідирує в італійській Серії А, випереджаючи другу Аталанту на один пункт.