Італія

Дебютний матч для Клаудіо після повернення в Рому.

Головний тренер римської Роми Клаудіо Раньєрі висловився про матч з Наполі (0:1) в рамках 13-го туру італійської Серії А. Його слова наводить Football Italia.

"Якщо озирнутися назад, то в нас є деякі проблеми, і саме тому мене викликали. Нам протистояла команда, яка бореться за Скудетто.

Я задоволений грою своїх гравців. Ми припустилися кількох помилок, про які поговоримо на тижні, але голод та рішучість повернутися на попередній рівень були очевидні. На нас чекає ще багато роботи, але я налаштований позитивно.

Завдання полягало в тому, щоб більше володіти м'ячем, що ми і зробили в другому таймі, а також не дозволили Наполі створити так багато моментів за допомогою діагональних проходів.

Ми бачили, що іноді за Лукаку слідували два наших захисника, залишаючи Кварацхелію без нагляду. Він упустив один шанс, опинившись абсолютно один на першій хвилині, але, на щастя, Ель-Шаараві встиг вийти навперейми та перекрити його. Я подумав, що після цього ми зможемо бути більш солідними та спробуємо закріпитися в грі", — заявив Раньєрі.

Раніше Антоніо Конте прокоментував гру з Ромою.