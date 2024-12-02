Італія

Football.ua представляє прев'ю поєдинку в чемпіонаті Італії, який відбудеться 2 грудня, розпочавшись о 21:45.

У рамках 14-го туру італійської Серії А-2024/25 Рома на власному полі зустрінеться з Аталантою.

[*] — положення команди в турнірній таблиці

ПОНЕДІЛОК, 2 ГРУДНЯ, 21:45. СТАДІО ОЛІМПІКО, РИМ. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — МАРКО ГВІДА. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO

У четвер Рома уникнула виїзної поразки від Тоттенгема (2:2) в п'ятому турі основного етапу Ліги Європи завдяки дебютному голу Матса Гуммельса в компенсований час. Попри далеко не найкращі результати "джаллороссі" все одно перебувають в зоні виходу до плей-оф. Попереду в колективу Клаудіо Раньєрі ще три матчі, і якою б жахливою не була їхня гра протягом цього сезону, у виліт римського клубу з єврокубків не дуже то й віриться, адже більшість конкурентів у боротьбі за місце в наступному раунді значно поступається йому в класі.

У 13-му турі чемпіонату Італії Рома проводила свій перший матч після повернення Раньєрі. Столичний клуб гостював у лідируючого в турнірній таблиці Наполі та зазнав мінімальної поразки (1:0). Виїзні невдачі поки що є невід'ємною частиною "джаллороссі" (серія з 14 матчів без перемог), а що стосується домашніх, як сьогоднішній, поєдинків, то на Стадіо Олімпіко римляни мають хоч і кращу статистику, але все одно далеку від ідеалу (Серія А: 3В, 3П; ЛЄ: 1В, 1Н). Більшу частину (9 із 13-ти) наявних очок на внутрішній арені команда здобула саме вдома.

Аталанта минулого вівторка гостювала в Янг Бойз у п'ятому турі основного етапу Ліги чемпіонів. "Нерадзуррі" розтрощили свого суперника з рахунком 6:1 за допомоги, зокрема, п'яти результативних дій (2+3) Шарля Де Кетеларе. Колектив Джан П'єро Гасперіні вперше пропустив, але залишився одним із трьох учасників без поразок, перебуваючи на п'ятій сходинці турнірної таблиці єврокубка. Чи вдасться команді втримати місце в 1/8 фіналу плей-оф сказати зараз складно, адже попереду крім зустрічі з Штурмом ще матчі проти Реала та Барселони.

На внутрішній арені справи в Аталанти йдуть не гірше. У 13-му турі Серії А підопічні Гасперіні з трьома очками залишили Стадіо Енніо Тардіні, де з рахунком 3:1 здолали Парму (сьома поспіль перемога в турнірі). Сам алленаторе "нерадзуррі", щоправда, отримав дві жовті картки в другому таймі, тож керувати своїми підопічними з бровки Стадіо Олімпіко йому не вдасться. Однак, чи вплине це на успішність виїзду ми побачимо вже сьогодні ввечері. У 13 матчах чемпіонату Італії за участі клубу з Бергамо було забито 50 голів, тож зустріч цілком може порадувати результативністю.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Рома: Свілар — Манчіні, Гуммельс, Ндіка — Челік, Коне, Крістанте, Анхеліньйо — Пеллегріні, Дібала — Довбик

Аталанта: Карнезеккі — Коссуну, Гін, Колашинац — Белланова, де Рон, Едерсон, Руджері — Пашалич, Лукман — Ретегі

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