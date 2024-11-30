Італія

Коментар португальського фахівця.

Головний тренер Мілана Паулу Фонсека прокоментував перемогу над Емполі (3:0) у матчі 14-го туру Серії А.

"Ми провели хороший матч і в атаці, і в захисті. Ось що означає командна гра, ось що означає виходити з лави і жертвувати собою заради партнерів.

Ми перемогли 3:0, але могли забити шість або сім голів, тож потрібно попрацювати над прийняттям рішень в атаці, щоб використовувати більше моментів. Я дуже, дуже задоволений командою", — цитує Фонсеку DAZN.

На Football.ua доступний огляд матчу Мілан — Емполі.