Італія

Пропонуємо вашій увазі огляд найцікавіших подій за підсумками чергових матчів чемпіонату Італії-2024/25.

Чотирнадцятий тур нової кампанії італійської Серії А завершився позавчора, 2 грудня. Чотири дні футболу за участі представників найвищого дивізіону країни подарували як кілька доволі очікуваних результатів, так і стільки ж несподіванок.

У цьому традиційному огляді ми поговоримо про всі десять матчів уже завершеного туру чемпіонату Італії-2024/25, порадувавши цікавими фактами про ці поєдинки.

Як для Кальярі, так і для Верони, здобуття трьох очок в очній зустрічі на Сардинії було надважливим із точки зору майбутньої боротьби за виживання, адже, ймовірніше за все, обидві команди в тій чи іншій мірі будуть її учасницями. У першому таймі п'ятничної дуелі саме "россоблу" захопили ініціативу, але бодай мінімально повторити успіх Інтера в минулому турі (гранд забив Вероні п'ять голів протягом першої 45-хвилинки) їм не вдалося.

Сильнішим за "джаллоблу" колектив Давіде Ніколи виглядав і в другій половині протистояння, що призвело до взяття воріт гостей у виконанні Роберто Пікколі. Підопічні Паоло Дзанетті в третьому поспіль матчі так і не забили, ставши першими в Серії А, хто досяг позначки в десять поразок у сезоні-2024/25. Кальярі ж вперше з першого туру не пропустив та обійшов свого суперника в турнірній таблиці. У наступному турі "острів'яни" гостюватимуть у Фіорентини, а Верона вдома зустрінеться з Емполі.

Кальярі — Верона 1:0

Гол: Пікколі, 75

Кальярі: Шеррі — Дзаппа, Міна, Луперто — Дзортеа (Фелічі, 60), Марін (Адопо, 46), Макумбу, Ауджелло — Лувумбу (Оберт, 82) — Лападула (Віола, 60), Пікколі (Паволетті, 77)

Верона: Монтіпо — Чачуа, Коппола, Маньяні, Брадарич — Белаян (Лямбур, 84), Сердар — Роша Лівраменто (Сарр, 66), Суслов (Москера, 84), Лазович (Харруї, 73) — Тенгстедт (Кастанос, 73)

Попередження: Марін — Коппола, Лямбур

Найкращий гравець матчу [від Серії А]: Роберто Пікколі

Суботній ігровий день було відкрито протистоянням між двома командами, що перебувають у зоні вильоту, тож, як і у вищезгаданому матчі (Кальярі — Верона), три очки мали статус надважливих. Як Комо, так і Монца, підходили до очної зустрічі з невдалими серіями — колективи Сеска Фабрегаса та Алессандро Нести не перемагали протягом семи матчів. Перервати їх (серії) на Стадіо Джузеппе Сінігалья в підсумку не вдалося жодному з клубів.

На дебютний гол за Комо Янніка Енгельгардта своїм першим із травня 2023 року результативним ударом у Серії А відповів Джанлука Капрарі (реалізував пенальті). Навряд чи ця нічия задовольнила бодай одну з команд, адже щонайменше ще один тиждень їм доведеться провести дуже недалеко від останньої сходинки турнірної таблиці. Далі на Комо чекає виїзний поєдинок із Венецією, тоді як Монца прийматиме Удінезе.

Комо — Монца 1:1

Голи: Енгельгардт, 36 — Капрарі, 53 (пен.)

Комо: Рейна — Ван дер Бремпт (Йовіне, 68), Гольданіга, Кемпф, Морено (Сала, 83) — Енгельгардт, Да Кунья — Стрефецца (Габріеллоні, 88), Пас, Фадера (Белотті, 69) — Кутроне (Верді, 69)

Монца: Тураті — Кальдірола (Д'Амброзіо, 81), Марі, Карбоні — Перейра (Бірінделлі, 68), Бондо, Б'янко, Кір'якопулос — Мота (Мальдіні, 46), Капрарі (Валоті, 81) — Джурич

Попередження: Пас, Сала, Йовіне

Найкращий гравець матчу [від Серії А]: Яннік Енгельгардт

Мілан під керівництвом Паулу Фонсеки в суботу вчетверте за останні п'ять матчів у всіх турнірах забив три голи. "Россонері" цілком виправдали статус фаворита в матчі проти Емполі на Стадіо Джузеппе Меацца. Нарешті, а саме вперше з шостого туру, результативним ударом відзначився Альваро Мората. До розгромного своїм дублем рахунок довів Тіджані Рейндерс, який рухається до найрезультативнішої в своїй кар'єрі кампанії (7 голів за АЗ у сезоні-2022/23, зараз має 6).

Емполі ж лише втретє за сезон пропустив більше одного гола за матч, але цей випадок, як і два попередніх, виявився фатальним. Не стають кращими й справи "адзуррі" в атаці — їхній показник забитих голів (10) залишається другим найгіршим у Серії А. Перспективи уникнення боротьби за виживання в майбутньому поступово сходять нанівець такими матчами. Мілан у наступному турі гостюватиме в Аталанти, а на Емполі чекає виїзд до Верони.

Мілан — Емполі 3:0

Голи: Мората, 19, Рейндерс, 44, 69

Мілан: Меньян — Роял, Габбія (Павлович, 75), Тіав, Ернандес — Фофана (Лофтус-Чік, 75), Рейндерс, Муса (Чуквезе, 75) — Пулішич, Мората, Леау (Камарда, 84)

Емполі: Васкес — Гоглічідзе (Мар'януччі, 71), Ісмайлі, Віті — Г'ясі, Гендерсон, Анжорін (Еспозіто, 66), Пеццелла (Какаче, 46) — Коломбо (Сольбаккен, 46), Малех — Пеллегрі (Еконг, 76)

Попередження: Габбія, Муса — Коломбо, Гендерсон

Найкращий гравець матчу [від Серії А]: Тіджані Рейндерс

Болонья після чергової невдачі в Лізі чемпіонів (четверта поразка в п'яти матчах) мала що довести своїм вболівальникам у домашньому поєдинку з Венецією. Колектив Вінченцо Італьяно переконливо розібрався зі своїм суперником, рахунком повторивши успіх Мілана. Дан Ндоє та Ріккардо Орсоліні реалізували пенальті, а потім другий асистував першому, коли "россоблу" ставили крапку в матчі.

Цікаво, що до цього моменту в ході поточної кампанії у всіх турнірах Болонья на Стадіо Ренато Даль'Ара не забивала більше одного гола. Підопічні Еусебіо Ді Франческо продовжили свою жахливу виїзну серію (2Н, 6П), залишившись на дні турнірної таблиці. Саме Венеція приєдналася до Верони як друга команда, що досягла позначки в 10 поразок. Болонья в наступному турі гостюватиме в Ювентуса, а команда Ді Франческо прийматиме Комо.

Болонья — Венеція 3:0

Голи: Ндоє, 20 (пен.), 71, Орсоліні, 69 (пен.)

Болонья: Скорупські — Де Сільвестрі (Гольм, 50), Беукема, Лукумі, Міранда — Фройлер, Моро — Ндоє (Урбанські, 83), Одгор (Домінгес, 83), Карлссон (Даллінга, 64) — Кастро (Орсоліні, 64)

Венеція: Станкович — Ідзес, Свобода, Шверко (Альтаре, 75) — Кандела, Дункан (Єбоа, 53), Ніколуссі-Кавілья, Гапс (Еллертссон, 46) — Орістаніо, Бузіо — Пох'янпало (Раймондо, 85)

Попередження: Шверко, Бузіо

Найкращий гравець матчу [від Серії А]: Дан Ндоє

Удінезе вже втретє за сезон зазнав поразки через Ісаака Туре. Раніше, у виїзних матчах проти Венеції (3:2) та Аталанти (2:1), орендований у Лор'яна захисник отримав червону картку та забив у власні ворота. Ще одне вилучення Туре заробив у недільному поєдинку з Дженоа на Стадіо Фріулі, при чому вже на четвертій хвилині.

Чисельною перевагою ледь не від старту зустрічі гріх було не скористатися. Допомогли "россоблу" здобути три очки п'ятий у сезоні гол Андреа Пінамонті та автогол Лаутаро Джаннетті. Це перша перемога генуезців під керівництвом Патріка Вієйра. У "б'янконері" Кости Руняїча ситуація значно гірша — п'ять матчів поспіль без перемог. У наступному турі Удінезе гостюватиме в Монци, тоді як Дженоа прийматиме Торіно.

Удінезе — Дженоа 0:2

Голи: Пінамонті, 13, Джаннетті, 68 (авт.)

Удінезе: Окоє — Ехізібує (Ебосс, 46), Джаннетті, Туре, Земура — Ловрич (Атта, 66), Карлстрем, Еккеленкамп — Товен (Браво, 75) — Девіс (Модесто, 87), Лукка (Крістенсен, 46)

Дженоа: Леалі — Сабеллі, Бані (Вольякко, 80), Васкес, Мартін — Дзанолі (Балотеллі, 76), Торсбю, Бадель (Мессіас, 69), Френдруп, Міретті (Мазіні, 69) — Пінамонті (Олівейра, 69)

Попередження: Крістенсен, Ебосс — Васкес, Торсбю, Торсбю, Мартін

Вилучення: Туре, 4

Найкращий гравець матчу [від Серії А]: Андреа Пінамонті

Пармі на Стадіо Енніо Тардіні вдалося здивувати Лаціо. Саме римляни забили першими вже на другій хвилині, однак гол Ніколо Ровелли скасували, а вже чотирма хвилинами пізніше господарів поля вперед вивів Денніс Ман. Колектив Марко Бароні намагався відповісти ще до перерви, але пішов на неї за мінімальної переваги "джаллоблу".

У другому таймі підопічні Фабіо Пекк'ї впоралися з тиском із боку "орлів", заробивши три очки. Так, Парма перервала п'ятиматчеву переможну серію Лаціо, а також свою ідентичну за кількістю без звитяг на власному полі. Побачимо, як римський клуб відреагує на цю невдачу. Календар обіцяє їм ряд дуже непростих випробувань до кінця 2024-перших днів 2025 року. У наступному турі Парма гостюватиме в Інтера, а Лаціо — в Наполі.

Парма — Лаціо 3:1

Голи: Ман, 6, Хаж Мохамед, 53, Дельпрато, 90+1 — Кастельянос, 81

Парма: Судзукі — Дельпрато, Леоні (Ейно, 71), Болоґг, Валері — Кейта (Естевес, 46), Зом — Канчельєрі (Бенедичак, 82), Ман, Хаж Мохамед (Камара, 70) — Бонні (Шарпентьє, 46)

Лаціо: Проведель — Лаццарі (Марушич, 82), Хіла, Романьйолі, Пеллегріні — Гендузі, Ровелла (Нослін, 89), Деле-Баширу (Педро, 46) — Ісаксен (Чауна, 65), Кастельянос, Дзакканьї

Попередження: Кейта, Бонні, Естевес, Болоґг — Ровелла, Хіла, Кастельянос

Найкращий гравець матчу [від Серії А]: Енріко Дельпрато

У паралельному поєдинку в Турині місця для сенсації не знайшлося. Скотт Мактоміней уразив ворота Торіно в першому таймі, зрівнявшись за кількістю голів у Серії А (3) зі своїм співвітчизником Че Адамсом, який представляє "биків". Наполі мав можливості для збільшення переваги над колективом Паоло Ванолі, але поєдинку судилося завершитися черговою, а саме восьмою в сезоні "сухою" перемогою підопічних Антоніо Конте.

"Адзуррі" продовжують утримувати лідерство в чемпіонаті, тоді як у туринців ситуація все ще критична. Хоч Торіно й пропускає небагато, але за відсутності власних голів це не має значення. В останніх дев'яти матчах турніру клуб має лише одну перемогу. У наступному турі на "биків" чекає виїзний поєдинок із Дженоа, а Наполі вдома зустрінеться з Лаціо.

Торіно — Наполі 0:1

Гол: Мактоміней, 31

Торіно: Мілінкович-Савич — Валюкевич, Коко, Мазіна (Соса, 76) — Педерсен (Лазаро, 46), Лінетті (Влашич, 64), Річчі, Гінейтіс, Войвода (Карамо, 76) — Адамс, Санабрія (Нджиє, 64)

Наполі: Мерет — Ді Лоренцо, Ррахмані, Буонджорно, Олівера — Замбо-Ангісса (Фолоруншо, 87), Лоботка, Мактоміней — Політано (Спінаццола, 75), Лукаку (Сімеоне, 87), Кварацхелія (Нерес, 80)

Попередження: Валюкевич, Педерсен, Коко, Річчі — Замбо-Ангісса

Найкращий гравець матчу [від Серії А]: Скотт Мактоміней

Ювентус знову розчарував своїх уболівальників не тільки результатом, але й грою. "Б'янконері" виглядали краще за Лечче в першому таймі зустрічі на Стадіо Віа дель Маре, хоч і всього раз м'яч влучив у площину воріт "джаллороссі". У другій половині матчу не без допомоги К'ялонди Гашпара відкрити рахунок вдалося Андреа Камб'язо.

Важка праця команди Марко Джампаоло окупилася в компенсований час, коли гроза туринських клубів Анте Ребич врятував для неї нічию, відзначившись першим із жовтня 2022 року голом у Серії А. Колектив Тіаго Мотти досі йде без поразок і має найкращий показник у захисті, але ж хіба фанам від цього набагато легше спостерігати за неоднозначними виступами Ювентуса? Лечче в наступному турі гостюватиме в Роми, тоді як "б'янконері" прийматимуть Болонью.

Лечче — Ювентус 1:1

Голи: Ребич, 90+3 — Камб'язо, 68

Лечче: Фальконе — Гільбер, Гашпар, Баскіротто, Галло (П'єротті, 84) — Доргу, Крстович, Моренте (Ребич, 75) — Кулібалі, Рамадані (Каба, 75), Рафья (Уден, 82)

Ювентус: Перін — Даніло, Гатті (Рухі, 63), Калулу, Камб'язо — Локателлі, Тюрам (Фаджолі, 63) — Консейсан (Пуньйо, 84), Копмейнерс, Їлдиз (Мбангула, 75) — Веа

Попередження: Кулібалі — Камб'язо, Даніло, Фаджолі, Копмейнерс

Найкращий гравець матчу [від Серії А]: Анте Ребич

Матч на Стадіо Артеміо Франкі був головною окрасою програми 14-го туру Серії А, але виправдати статус найочікуванішого поєдинку йому так і не судилося. Напевно, відсутність тієї чи іншої зустрічі на футбольному полі цілком може залишитися майже непоміченою, але, на жаль, не цього разу. Ще в першій половині першого тайму матчу Фіорентина — Інтер свідомість втратив півзахисник господарів поля Едоардо Бове. Гравця екстрено доставили до лікарні, де він уже прийшов до тями, нещодавно поспілкувавшись із ріднею та одноклубниками.

Точні причини жахливої ситуації ще з'ясовуються медиками, а ми ж сподіватимемося, що в 22-річного Бове все ще попереду як на полі, так і поза ним. Що стосується поєдинку у Флоренції, то його мають завершити в лютому 2025 року. Тепер в обох міланських грандів є по виїзному матчу в запасі. На Інтер у наступному турі чекає домашній матч проти Парми, а Фіорентина прийматиме Кальярі.

Аталанта до поєдинку з Ромою на Стадіо Олімпіко підходила в чудовій формі. Однак, саме вдома "джаллороссі" здобули значну частину (9) своїх 13-ти залікових балів. Незадовго до цього римляни двічі уразили ворота Тоттенгема в Лондоні, врятувавшись від поразки, але від повторення єврокубкового успіху (а нічию з Тоттенгемом із двома забитими голами для нинішньої Роми цілком можна вважати успіхом) в понеділок підопічні Клаудіо Раньєрі були дуже далеко.

У першому таймі відкрити рахунок не вдалося жодній із команд. У другій половині поєдинку фаворит протистояння, який і так володів ініціативою, нарешті втілив її у результат у вигляді двох голів. До них, як не дивно, не були напряму причетними жодні з лідерів атакувальної ланки колективу Джан П'єро Гасперіні. Буденна перемога "нерадзуррі", від нестабільності яких на початку сезону-2024/25 зараз не залишилося нічого. Рома в наступному турі прийматиме Лечче, тоді як Аталанта в Бергамо зустрінеться з Міланом.

Рома — Аталанта 0:2

Голи: де Рон, 69, Дзаніоло, 89

Рома: Свілар — Манчіні, Гуммельс (Ель Шаараві, 74), Ндіка — Челік (Салемакерс, 72), Паредес, Крістанте (Залевські, 82), Коне, Анхеліньйо — Дібала (Суле, 82), Довбик (Шомуродов, 62)

Аталанта: Карнесеккі — Коссуну (Джимсіті, 83), Гін, Колашинац — Белланова, де Рон, Едерсон, Руджері (Куадрадо, 54) — Де Кетеларе (Брешіаніні, 63), Лукман (Дзаніоло, 64) — Ретегі (Самарджич, 54)

Попередження: Дібала, Ель Шаараві — Гін, Колашинац, Дзаніоло

Найкращий гравець матчу [від Серії А]: Мартен де Рон