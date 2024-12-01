Італія

Завершилися два матчі чергового туру чемпіонату Італії.

У рамках 14-го туру італійської Серії А-2024/25 Парма приймала Лаціо, тоді як Наполі гостював у Торіно.

На Стадіо Енніо Тардіні перервалася п'ятиматчева серія з перемог колективу Марко Бароні в чемпіонаті Італії. Підопічні Фабіо Пекк'ї здобули три очки вдома після п'яти поспіль невдалих спроб.

Парма — Лаціо 3:1

Голи: Ман, 6, Хаж Мохамед, 53, Дельпрато, 90+1 — Кастельянос, 81

Парма: Судзукі — Дельпрато, Леоні (Ейно, 71), Болоґг, Валері — Кейта (Естевес, 46), Зом — Канчельєрі (Бенедичак, 82), Ман, Хаж Мохамед (Камара, 70) — Бонні (Шарпентьє, 46)

Лаціо: Проведель — Лаццарі (Марушич, 82), Хіла, Романьйолі, Пеллегріні — Гендузі, Ровелла (Нослін, 89), Деле-Баширу (Педро, 46) — Ісаксен (Чауна, 65), Кастельянос, Дзакканьї

Попередження: Кейта, Бонні, Естевес, Болоґг — Ровелла, Хіла, Кастельянос

Команда Антоніо Конте з Турина поїхала без пропущених голів і з черговими трьома очками, які дозволять їм залишитися на вершині турнірної таблиці. Для колективу Паоло Ванолі це п'ятий поспіль матч без перемоги.

Торіно — Наполі 0:1

Гол: Мактоміней, 31

Торіно: Мілінкович-Савич — Валюкевич, Коко, Мазіна (Соса, 76) — Педерсен (Лазаро, 46), Лінетті (Влашич, 64), Річчі, Гінейтіс, Войвода (Карамо, 76) — Адамс, Санабрія (Нджиє, 64)

Наполі: Мерет — Ді Лоренцо, Ррахмані, Буонджорно, Олівера — Замбо-Ангісса (Фолоруншо, 87), Лоботка, Мактоміней — Політано (Спінаццола, 75), Лукаку (Сімеоне, 87), Кварацхелія (Нерес, 80)

Попередження: Валюкевич, Педерсен, Коко, Річчі — Замбо-Ангісса