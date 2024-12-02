Італія

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 14-го туру італійської Серії А, у якому зіграють римська Рома та бергамаська Аталанта.

Римська Рома та бергамаська Аталанта зіграють у чотирнадцятому турі італійської Серії A на Стадіо Олімпіко.

Клаудіо Раньєрі, після нічиєї проти лондонського Тоттенгема (2:2), залучив до стартового складу Крістанте до центру поля, тоді як Артем Довбик гратиме на вістрі атаки.

Рома: Свілар — Манчіні, Гуммельс, Ндіка — Челік, Паредес, Крістанте, Коне, Анхеліньйо — Дібала, Довбик.

Запасні: Марін, Раян, Пеллегріні, Абдулхамід, Суле, Ле Фе, Даль, Ель Шаараві, Бальданці, Салемакерс, Залевські, Сангаре, Шомуродов.



Аталанта: Карнесеккі — Коссуну, Гін, Колашинац — Белланова, де Рон, Едерсон, Руджері — Де Кетеларе, Лукман — Ретегі.

Запасні: Патрісіу, Россі, Палестра, Скальвіні, Годфрі, Куадрадо, Коссуну, Толой, Брешіаніні, Сулемана, Пашалич, Дзаніоло, Самарджич.



Гра Рома — Аталанта почнеться о 21:45 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.