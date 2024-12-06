Італія

Форвард Фіорентини забив п'ять голів у трьох матчах.

Нападник Фіорентини Мойзе Кін був визнаний найкращим гравцем італійської Серії А за підсумками листопада. Про це повідомляє прес-служба чемпіонату.

У боротьбі за нагороду 24-річний італієць випередив Алессандро Бонджорно (Наполі), Федеріко Дімарко (Інтер), Адемолу Лукмана (Аталанта), Кефрена Тюрама (Ювентус) та Маттіа Дзакканьї (Лаціо).

Минулого місяця Кін провів три матчі в чемпіонаті, в яких забив п'ять голів, а "фіалки" здобули три перемоги з трьох.

Після 13 ігор Фіорентина набрала 28 очок і посідає четверте місце у Серії А.