Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату Італії, що відбувся 6 грудня 2024 року.
Аталанта — Мілан, Getty Images
07 грудня 2024, 08:15
Бергамаська Аталанта у 15-му турі чемпіонату Італії-2024/25 обіграла Мілан на власному полі.
Після обміну забитими м’ячами посеред першого тайму, команди до останнього тягнули з інтригою щодо визначення переможця, і зрештою футболісти Джан П’єро Гасперіні зробили вирішальний крок наприкінці зустрічі.
До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Аталанта — Мілан в рамках 15-го туру італійської Серії А-2024/25:
Аталанта — Мілан 2:1
Голи: Де Кетеларе, 12 Лукман, 87 — Мората, 23
Аталанта: Карнесеккі — Джимсіті (Коссуну, 76), Гін, Колашинац — Белланова, Едерсон, де Рон, Руджері — Пашалич (Самарджич, 76) — Де Кетеларе (Ретегі, 77), Лукман (Брешіаніні, 89)
Мілан: Меньян — Роял, Габбія, Тіав, Ернандес — Фофана, Рейндерс — Муса, Пулішич (Лофтус-Чік, 38), Леау — Мората (Абрагам, 79)
Попередження: Де Кетеларе, Белланова