Італія

Колектив Тіаго Мотти врятувався в кінцівці зустрічі.

У рамках п'ятнадцятого туру італійської Серії А Ювентус приймав Болонью.

Господарі пропустили два голи і були змушені відіграватися без головного тренера, який був вилучений на 51-й хвилині гри. Але "бьянконері" впоралися з цим завданням, здобувши одне очко в кінцівці зустрічі.

Ювентус — Болонья 2:2

Голи: Копмейнерс, 63, Мбангула, 90+2 - Ндоє, 30, Побега, 53

Ювентус: Перін — да Сілва, Гатті (Савона, 80), Калулу, Камб'язо (Рухі, 14) — Локателлі (Їлдиз, 64), Фаджолі (Тюрам, 64) — Консейсан, Копмейнерс, Веа (Мбангула, 80) — Влахович

Болонья: Скорупські — Гольм (Пош, 84), Беукема, Лукумі, Міранда — Фройлер, Побега (Моро, 80) — Ндоє, Одгор (Фаббіан, 60), Домінгес (Ілінг, 84) — Кастро (Даллінга, 80)

Попередження: Веа, Калулу, Влахович — Одгор, Кастро, Гольм, Лукумі.