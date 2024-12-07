Італія

Коментар тренера "бьянконері".

Головний тренер Ювентуса Тіаго Мотта дав коментар після нічиєї в поєдинку з Болоньєю (2:2). Туринці поступалися колишній команді свого наставника з рахунком 0:2, але змогли врятуватися від поразки завдяки голам Тена Копмейнерса і Самюеля Мбангула.

"Гра здавалася майже завершеною, коли Болонья забила другий, проте наші хлопці проявили характер і все перевернули — це позитивний момент. Команда не кинула грати у важких обставинах.

За рахунку 0:2 нам довелося ризикувати — у цей момент було непросто. Пресинг суперників створив нам багато проблем", — цитує Football Italia Мотту.

Сьогоднішня нічия стала для "бьянконері" четвертою поспіль у всіх турнірах.