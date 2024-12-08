Керманич "вовків" не хотів ризикувати здоров'ям українського гравця.
Клаудіо Раньєрі, Getty Images
08 грудня 2024, 14:17
Головний тренер Роми Клаудіо Раньєрі прокоментував відсутність центрального нападника Артема Довбика в заявці на матч проти Лечче.
Відсутність 27-річного українця не завадила столичному клубу розгромити свого суперника на Стадіо Олімпіко з рахунком 4:1.
"У Довбика грип. Він не може з цим упоратися. Сподіваюся, він буде готовий до наступного матчу. Я не хотів ризикувати, щоб спробувати підготувати його до майбутнього поєдинку", — цитує Раньєрі TUTTOmercatoWEB.
У четвер, 12 грудня, Рома прийматиме Брагу в шостому турі основного етапу Ліги Європи-2024/25. Початок — о 19:45.
На рахунку Довбика 6 голів у 18 матчах за римлян у всіх турнірах.