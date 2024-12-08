Італія

Чергова поразка підопічних Паоло Дзанетті.

Верона в рамках 15-го туру італійської Серії А приймала Емполі на Стадіо Маркантоніо Бентегоді.

Гості в перші 32 хвилини зустрічі сформували комфортну для себе перевагу в три м'ячі зусиллями Еспозіто (дубль) та Какаче. Після цього команди обмінялиси результативними ударами Тенгстедта й Коломбо. Друга половина поєдинку голами не порадувала, тож фінальний свисток зафіксував розгромну звитягу колективу Д'Аверси.

Емполі з 19-ма очками йде 9-м, тоді як Верона з 12-ма заліковими балами перебуває на 17-й сходинці турнірної таблиці чемпіонату Італії.

Верона — Емполі 1:4

Голи: Тенгстедт, 35 — Еспозіто, 16, 19, Какаче, 32, Коломбо, 42

Верона: Монтіпо — Чачуа, Маньяні, Давідович, Брадарич — Белаян, Сілва (Кастанос, 60) — Роша Лівраменто (Харруї, 46), Суслов (Москера, 60), Лазович — Тенгстедт (Сарр, 80)

Емполі: Васкес — Гоглічідзе, Ісмайлі, Віті — Г'ясі, Анжорін (Еконг, 69), Малех (Мар'януччі, 83), Пеццелла (Гендерсон, 69) — Еспозіто (Сольбаккен, 83), Какаче — Пеллегрі (Коломбо, 11)

Попередження: Сілва, Гіларді — Малех, Гендерсон