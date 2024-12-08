"Фіалки" закрепились в топ-4.
Фіорентина - Кальярі, gettyimages
08 грудня 2024, 15:54
Програму 15-го туру Серії А відкривали матчем Фіорентина — Кальярі на "Артеміо Франкі".
Команди провели рівну гру, навіть Кальярі був ближче до гола, але клас "фіалок" дався взнаки. Єдиний гол в матчі забив Катальді в середині першого тайму.
Фіорентина закріпилась на четвертому місці, маючи у своєму активі 31 очко. Кальярі на 15-му місці з 14 очками в активі.
Фіорентина — Кальярі 1:0
Гол: Катальді, 24
Фіорентина: де Хеа — Додо, Комуццо, Раньєрі, Госенс — Адлі (Річардсон, 67), Катальді — Іконе (Кольпані, 56), Бельтран (Парізі, 84), Соттіл (Гудмундссон, 67) — Куаме (Кін, 56)
Кальярі: Шеррі — Дзаппа, Міна, Луперто, Оберт (Лувумбу, 57) — Дзортеа (Фелічі, 73), Віола (Гаетано, 46), Ауджелло — Марін (Адопо, 72), Макумбу (Паволетті, 84) — Пікколі
Попередження: Комуццо, Додо, Госенс — Міна, Лувумбу