Італія

"Фіалки" закрепились в топ-4.

Програму 15-го туру Серії А відкривали матчем Фіорентина — Кальярі на "Артеміо Франкі".

Команди провели рівну гру, навіть Кальярі був ближче до гола, але клас "фіалок" дався взнаки. Єдиний гол в матчі забив Катальді в середині першого тайму.

Фіорентина закріпилась на четвертому місці, маючи у своєму активі 31 очко. Кальярі на 15-му місці з 14 очками в активі.

Фіорентина — Кальярі 1:0

Гол: Катальді, 24

Фіорентина: де Хеа — Додо, Комуццо, Раньєрі, Госенс — Адлі (Річардсон, 67), Катальді — Іконе (Кольпані, 56), Бельтран (Парізі, 84), Соттіл (Гудмундссон, 67) — Куаме (Кін, 56)

Кальярі: Шеррі — Дзаппа, Міна, Луперто, Оберт (Лувумбу, 57) — Дзортеа (Фелічі, 73), Віола (Гаетано, 46), Ауджелло — Марін (Адопо, 72), Макумбу (Паволетті, 84) — Пікколі

Попередження: Комуццо, Додо, Госенс — Міна, Лувумбу