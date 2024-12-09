Італія

Завуальоване послання головному тренеру Мілана?

Радник власника Мілана Златан Ібрагімович висловився про найважливіший елемент у футбольній команді. Цитує шведську легенду Sports Illustrated.

"Це більшою мірою пов'язано з тренерами. Багато хто з них вигадує філософію та стиль гри, тоді сильний гравець стає незначним, тому що всіх заганяють у систему як одну зі складових.

Звісно, філософія тренера важлива, і вона потрібна, щоб керувати колективом. Але я вважаю, що сильний гравець — найважливіша частина команди. Тому що він виходить на поле та робить різницю.

І взагалі, я не думаю, що футбол стає нудним. Навпаки, у мене є відчуття, що він продовжує розвиватися. Просто потрібно бути розумним і не закриватися від нових ідей", — сказав Златан.