Німеччина

Швед відзначив рівень німецького футболу.

Радник президента Мілана Златан Ібрагімович висловився про мюнхенську Баварію та німецький футбол. Цитує шведа Bayern & Germany.

"Футбол у Німеччині видатний. Мені подобаються місцеві стадіони, тому що на них завжди аншлаг.

Грати за такий клуб, як Баварія, звичайно, було б непогано, через історію клубу та його гравців. Для мене Баварія — один із п'яти найбільших клубів у світі. Я дуже захоплююся німецьким футболом та національною збірною.

Вони не могли дозволити собі мене. Але ні, жарти в сторону, можливості переїхати туди ніколи не було. Це було б чудово, але у долі були інші плани на мій рахунок", — заявив Ібрагімович.