Італія

Алессіо Дзербін не отримує багато ігрового часу в таборі неаполітанців.

Нападник Наполі Алессіо Дзербін взимку може змінити клубну прописку в зимове трансферне вікно.

Як повідомляє журналіст Ніколо Скіра, у підписанні 25-річного італійця зацікавлена Венеція.

Команда Серії А, яка наразі займає останню позицію в турнірній таблиці, хоче взяти Дзербіна в оренду.

У поточному сезоні Алессіо Дзербін провів за Наполі лише 106 хвилин у трьох матчах, в яких він не відзначився жодною результативною передачею.