Алессіо Дзербін не отримує багато ігрового часу в таборі неаполітанців.
Алессіо Дзербін, Getty Images
14 грудня 2024, 14:53
Нападник Наполі Алессіо Дзербін взимку може змінити клубну прописку в зимове трансферне вікно.
Як повідомляє журналіст Ніколо Скіра, у підписанні 25-річного італійця зацікавлена Венеція.
Команда Серії А, яка наразі займає останню позицію в турнірній таблиці, хоче взяти Дзербіна в оренду.
У поточному сезоні Алессіо Дзербін провів за Наполі лише 106 хвилин у трьох матчах, в яких він не відзначився жодною результативною передачею.