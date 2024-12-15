Італія

Впевнена перемога неаполітанців.

Головний тренер Наполі Антоніо Конте прокоментував перемогу над Удінезе (3:1) в рамках 16-го туру італійської Серії А. Його слова наводить Football Italia.

"Результат не повинен вводити в оману: ми програвали 0:1, але це була випадковість, тому що ми контролювали гру від початку і до кінця. Я навіть не бачив моменту, що призвів до пенальті, але ми майже нічого не змінювали в перерві.

Ми показали характер і якість, у нас були моменти в першому таймі, які ми не реалізували. Ми повинні продовжувати в тому ж дусі. Я говорив про це і після поразки від Лаціо: наша команда повинна грати в такий футбол — володіти м'ячем, домінувати, пресингувати високо і не віддавати ініціативу супернику. Удінезе — дуже сильна команда, і я побачив гідну відповідь від своїх хлопців.

Нерес давно тренується з командою. Ми віддали перевагу Кварацхелії та Політано, але я знав, що в нас є сильний гравець, який за останні п'ять місяців сильно додав у всіх аспектах, включно з фізикою та грою в обороні. Він сильний як на правому, так і на лівому фланзі.

Ми готуємо не тільки 11 гравців, а всіх без виключення, щоб, якщо хтось випаде, інші знали план. Нерес багато працює, має якість, а зараз у нього ще більше шансів показати себе з урахуванням травми Кварацхелії.

Ми багато працюємо і тільки почали цей шлях. Ми можемо спробувати прискорити процес, але нам все одно потрібно пройти його і не можна розраховувати на те, що вдасться скоротити шлях.

Ми повинні бути реалістами, нічого і нікого не боятися і розуміти, що, якщо ми хочемо перемагати, нам слід самім забирати перемогу. Сьогодні ми це зробили", — заявив Конте.