Італія

Італієць прагне якнайшвидше повернутися у великий футбол.

"Привіт усім! В ці важкі дні у мене була можливість гарненько подумати. І хоча я не звик ділитися інформацією в соціальних мережах, я хотів би висловити думку, яка мене глибоко вразила.

Неприємний епізод, що стався в матчі Фіорентина — Інтер, продемонстрував мені, що футбол — це значно більше, ніж матч, чемпіонат або кар'єра. Футбол — це спільнота людей, пов'язаних однією пристрастю, які поділяють моменти радості, емоцій, гніву, розчарування та страждань. І саме це допомогло мені зрозуміти, наскільки справжній цей вид спорту, наскільки, незалежно від результатів, ми всі єдині. І я щиро вдячний за те, що належу цьому світу, і від щирого серця дякую вам усім за любов і підтримку, яку ви мені надали!

У мене все добре, це найголовніше! До швидкої зустрічі... На футбольному полі!" — заявив Бове.