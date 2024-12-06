Італія

Італієць більше не зможе виступати в Італії.

Півзахисник Фіорентини Едоардо Бове погодився на встановлення дефібрилятора, який дозволяє не допустити зупинку серця. Про це повідомляє La Repubblica.

За інформацією джерела, після операції загрозу здоров'ю 22-річного італійця буде усунено.

Проте, згідно з італійськими законами, спортсмени з дефібрилятором не можуть брати участь у спортивних змаганнях країни.

Нагадаємо, Бове потрапив до реанімації після втрати свідомості у матчі 14 туру Серії А проти Інтера. Інцидент стався на 17 хвилині.

У нинішньому сезоні Бове провів 15 матчів, у яких забив один гол та віддав три асисти. Його контракт належить Ромі.