Італія

Керманич поділився планами на майбутнє.

Колишній італійський півзахисника, а нині — тренер, Даніеле Де Россі в цьому сезоні встиг попрацювати на чолі Роми всього чотири матчі, після чого був звільнений через невдалі результати виступів команди.

Відтоді 41-річний фахівець перебуває в пошуках нових викликів і на певному етапі "вовки" розглядали його повернення на посаду головного тренера на зміну наступнику, Івану Юричу, однак у підсумку вибір було зроблено на користь більш досвідченого Клаудіо Раньєрі.

Тим часом сам Де Россі вже розглядає інші напрямки розвитку власної діяльності.

"Я хотів би тренувати в різних країнах, особливо в Англії. А потім я хотів би повернутися в Бока Хуніорс, тому що я закоханий в цю команду.

Можливо, тому, що аргентинці ментально схожі на нас, але все одно більш божевільні: у них футбол — це як релігія.

Мені доводилось грати у дербі проти Рівер Плейт, яке відрізняється від римського. Це точно щось більше. Одразу після початку матчу ми почали битись прямо на полі.

Тоді ми отримали десь 12 жовтих, хоча в грі не забили жодного гола", — заявив італійський фахівець.

Де Россі загалом провів за Боку сім матчів та забив один гол.