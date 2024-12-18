Італія

Українець не забивав сім матчів поспіль у складі "вовків".

Наразі відбувається матч 1/8 фіналу Кубку Італії, в якому Рома на своєму полі приймає Сампдорію.

Рахунок у матчі було відкрито на дев'ятій хвилині, коли Алексіс Салемакерс подав до штрафного майданчика з правого флангу, а український форвард Артем Довбик чудово зіграв на випередженні та проштовхнув м'яч у сітку воріт.

За десять хвилин Довбик оформив дубль — добивши м'яч у порожні ворота після відскоку від поперечини.

Востаннє до цього Артем забивав 3 листопада у матчі 11 туру Серії А проти Верони (2:3). З того моменту пройшло сім матчів.

Цього сезону 27-річний українець проводить 21 матч, у яких забив вісім голів та віддав один асист.