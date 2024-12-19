Італія

Команда Клаудіо Раньєрі пройшла до чвертьфіналу Кубку Італії.

У матчі 1/8 фіналу Кубку Італії Рома на своєму полі впевнено обіграла Сампдорію з рахунком 4:1.

Команда Клаудіо Раньєрі відкрила рахунок на дев'ятій хвилині зусиллями українця Артема Довбика, який замкнув подачу Алексіса Салемакерса. Через десять хвилин українець оформив дубль, зловивши відскок від попереччини. Ще за п'ять хвилин свій гол забив Томмазо Бальданці.

На 61 хвилині гості відіграли один м'яч зусиллями Жерарда Єпеса, на що Рома відповіла результативним ударом Ельдора Шомуродова, який замінив Довбика на 78 хвилині.

Таким чином, Рома пройшла до чвертьфіналу Кубку Італії, де зіграє проти Мілана.

Рома - Сампдорія 4:1

Голи: Довбик, 9, 19, Бальданці, 24, Шомуродов, 79 — Єпес, 61.

Рома: Раян — Ермосо, Ндіка, Челік — Анхеліньо, Паредес (Пеллегріні, 70), Пізіллі (Ле-Фе, 62), Залевські (Даль, 71) — Бальданці, Салемакерс (Суле, 62) — Довбик (Шомуродов, 78).

Сампдорія: Вісмара — Веролі (Йоанну, 46), Вулікич, Мейленстен, Венуті — Вієйра (Бенедетті, 62), Єпес, Акінсанміро (Беллемо) — Педрола (Депаолі, 46), Боріні, Леонарді (Секулов, 69).

Попередження: Пізіллі — Вулікич, Боріні.