Італія

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 1/8 фіналу Кубку Італії, у якому зіграють міланський Інтер та фріульський Удінезе.

Міланський Інтер та фріульський Удінезе зіграють поміж собою в 1/8 фіналу Кубка Італії на Джузеппе Меацца.

Сімоне Індзагі, після розгрому римського Лаціо (6:0), використав із перших хвилин Хосепа Мартінеса в рамці воріт, тоді Дарміан гратиме в трійці в центрі захисту, Б'юкенен, Фраттезі, Асллані, Зелінські та Аугусто утворять півзахист, а Арнаутович та Таремі розташуються в атаці.

Коста Руняїч, на тлі поразки від неаполітанського Наполі (1:3), залучив до стартового складу П'яну у воротах, тоді як Кабаселе та Туре зіграють в трійці центру оборони, Модесто, Атта та Камара долучаться до півзахисту, а Алексіс Санчес повернеться до атаки.

Інтер: Х. Мартінес — Дарміан, Біссек, Бастоні — Б'юкенен, Фраттезі, Асллані, Зелінські, Аугусто — Арнаутович, Таремі.

Запасні: Зоммер, Каллігаріс, Думфріс, де Врей, Тюрам, Л. Мартінес, Корреа, Чалханоглу, Мхітарян, Дімарко, Паласіос, Айду.



Удінезе: П’яна — Кабаселе, Бійол, Туре — Модесто, Атта, Карлстрем, Еккеленкамп, Камара — Лукка, Санчес.