Італія

"Россонері" завжди платять по рахунках.

Борг італійського Мілана перед фондом Elliott Management скоротився внаслідок рефінансування. Про це повідомляє офіційний сайт міланського клубу.

"Рефінансування включає додаткові інвестиції в розмірі 170 млн. євро з боку власника Мілана, компанії RedBird Capital, внаслідок чого основна сума кредиту скоротилася до 489 млн євро, а термін погашення настане в липні 2028 року", — йдеться в заяві клубу.

У серпні 2022 року Мілан придбала компанія RedBird Capital в інвестиційного фонду Elliott Management, якому він дістався внаслідок неплатоспроможності попереднього власника — Йонхонга Лі.

Продаючи контрольний пакет акцій, Elliott надав RedBird кредит. Сьогодні Мілан оголосив про рефінансування позики.