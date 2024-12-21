Італія

Італійський фахівець впевнений в гравцях Наполі.

Головний тренер Наполі Антоніо Конте висловився про гравців своєї команди. Його слова наводить Football Italia.

"Я працюю з ними з літа, всі вони дотримуються наших методів, і через деякий час людські стосунки теж починають розвиватися. Я відчуваю максимальну впевненість, щоб ви розуміли.

Я повністю впевнений у своїх хлопцях, я міг би піти з ними на війну, спортивну війну. Вони справжні чоловіки і вони можуть рости, це видно. Я впевнений у їхній роботі, і січневий трансферний ринок для мене закінчився. За необхідності я поставлю правильні запитання відповідальним особам.

Це багато що означає. Це означає, що ми дуже добре попрацювали з хлопцями, які значно виросли з часу передсезонки. Я завжди люблю повторювати, що вірю в них, тому що бачу їх щодня.

Ви не можете завжди перемагати, потрібно залишатися скромними, але навіть у погані моменти вони все одно намагаються стати кращими", — заявив Конте.