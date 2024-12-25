Італія

Пропонуємо вашій увазі огляд найцікавіших подій за підсумками чергових матчів чемпіонату Італії-2024/25.

Сімнадцятий тур нової кампанії італійської Серії А завершився позавчора, 23 грудня. Чотири дні футболу за участі представників найвищого дивізіону країни подарували як кілька доволі очікуваних результатів, так і стільки ж несподіванок.

У цьому традиційному огляді ми поговоримо про всі десять матчів уже завершеного туру чемпіонату Італії-2024/25, порадувавши цікавими фактами про ці поєдинки.

Відкриваючи недільний ігровий день 17-го туру Рома підтвердила свій статус домашньої команди — 15 із 19 очок у Серії А-2024/25 нею було здобуто на Стадіо Олімпіко. Цього разу "джаллороссі" розгромили на власному полі Парму, яка так і не знайшла чим відповісти на п'ять результативних ударів у виконанні підопічних Клаудіо Раньєрі. Варто зазначити, що за вісім матчів під керівництвом Раньєрі "вовки" забили вже 18 голів, тоді як у 16-ти поєдинках із Даніеле Де Россі та Іваном Юричем їх було 17.

Парма ж усе ще перебуває в пошуку необхідної для довгострокового перебування серед "еліти" стабільності. Колектив Фабіо Пекк'ї заслуговував на поразку в неділю, а його захисника ланка вкотре виявилася недостатньо надійною. Столичний клуб ефектно продовжив свою серію без поразок від "джаллоблу" вдома в чемпіонаті Італії до 21 матчу (17В, 4Н).

Рома — Парма 5:0

Голи: Дібала, 8 (пен.), 51, Салемакерс, 13, Паредес, 74 (пен.), Довбик, 83

Рома: Свілар — Манчіні, Гуммельс, Ндіка — Салемакерс, Коне, Паредес, Анхеліньйо — Дібала, Ель Шаараві — Довбик

Парма: Судзукі — Кулібалі, Дельпрато (Валенті, 56), Болоґг, Валері (Бенедичак, 59) — Зом, Алмквіст (Канчельєрі, 55) — Ман, Ернані, Хаж Мохамед (Камара, 46) — Бонні (Міхейле, 70)

Попередження: Анхеліньйо — Бонні, Алмквіст

Найкращий гравець матчу [від Серії А]: Пауло Дібала

Роберто Д'Аверса ніколи раніше навіть не відбирав очок в Аталанти або інших команд Джан П'єро Гасперіні. Статистика цілком могла змінитися в неділю, якби не Шарль Де Кетеларе. Аталанта пропустила першою, але встигла вийти вперед ще до перерви. У другому таймі Емполі відновив паритет, але втримати один заліковий бал не судилося.

"Адзуррі" вперше з травня 2022 року програли на виїзді в Серії А, забивши два голи. Символічно, що тоді кривдниками клубу теж були "нерадзуррі", але з Мілана, а не Бергамо. Аталанті ж 11-та поспіль перемога дозволила продовжити своє перебування на вершині турнірної таблиці.

Аталанта — Емполі 3:2

Голи: Де Кетеларе, 34, 86, Лукман, 45+1 — Коломбо, 13, Еспозіто, 56 (пен.)

Аталанта: Карнесеккі — Коссуну, Джимсіті (Гін, 71), Колашинац — Белланова (Куадрадо, 81), Пашалич, Едерсон, Дзаппакоста (Руджері, 70) — Де Кетеларе, Лукман (Самарджич, 71) — Ретегі (Дзаніоло, 21)

Емполі: Васкес — Гоглічідзе (Мар'януччі, 81), Ісмайлі, Пеццелла — Г'ясі, Анжорін, Грассі (Малех, 70), Какаче — Гендерсон (Самбія, 84), Еспозіто (Фацціні, 71) — Коломбо

Попередження: Дзаніоло — Пеццелла

Найкращий гравець матчу [від Серії А]: Шарль Де Кетеларе

Фіорентина не знала смаку поразок у домашніх матчах із кінця березня, але візит до Флоренції Удінезе перервав цю безпрограшну серію з 19 поєдинків у всіх турнірах. Черговий, а саме десятий у сезоні чемпіонату Італії гол Мойзе Кіна дозволив колективу Раффаеле Палладіно піти на перерву з мінімальною перевагою, однак протягом восьми хвилин другого тайму лідери атакувальної ланки "б'янконері" перевернули гру, що в підсумку принесло команді Кости Руняїча доволі несподівану перемогу.

Клуб з Удіне має дуже хороші шанси закінчити першу частину Серії А-2024/25 у верхній частині турнірної таблиці. "Лілії" ж другою поспіль поразкою ще більше зіпсували своє становище в майбутній боротьбі за вихід до Ліги чемпіонів.

Фіорентина — Удінезе 1:2

Голи: Кін, 8 (пен.) — Лукка, 49, Товен, 57

Фіорентина: де Хеа — Кайоде, Комуццо, Раньєрі, Госенс (Парізі, 86) — Катальді, Адлі (Мандрагора, 62) — Кольпані (Іконе, 71), Бельтран (Гудмундссон, 62), Соттіль (Куаме, 71) — Кін

Удінезе: Сава — Крістенсен, Кабаселе, Туре (Абанква, 46) — Ехізібує (Модесто, 87), Ловрич, Карлстрем, Еккеленкамп (Атта, 67), Земура — Товен (Браво, 87), Лукка

Попередження: Соттіль, Куаме — Земура, Крістенсен, Ехізібує, Сава, Ловрич

Найкращий гравець матчу [від Серії А]: Лоренцо Лукка

Вболівальники Мілана, напевно, поступово починають звикати до Тіджані Рейндерса в статусі головного бомбардира. У стартовому складі на виїзний матч проти Верони він опинився на позиції атакувального півзахисника й своїм голом приніс "россонері" три очки. Жоден із підопічних Паулу Фонсеки не має більше результативних ударів у всіх турнірах поточній кампанії, лише в Крістіана Пулішича стільки ж, а саме вісім. Верона ж досягла позначки в 40 пропущених голів, зазнавши 12-ї поразки в 17 поєдинках. Паоло Дзанетті досі під загрозою звільнення з посади головного тренера "джаллоблу".

Верона — Мілан 0:1

Гол: Рейндерс, 56

Верона: Монтіпо — Давідович, Коппола, Гіларді — Чачуа, Белаян, Дуда, Лазович (Москера, 73) — Кастанос (Сердар, 60), Суслов — Сарр (Роша Лівраменто, 46)

Мілан: Меньян — Роял (Томорі, 89), Габбія, Тіав, Хіменес — Фофана, Терраччано — Чуквезе (Калабрія, 70), Рейндерс, Леау (Ернандес, 32) — Абрагам

Попередження: Давідович — Роял

Найкращий гравець матчу [від Серії А]: Тіджані Рейндерс

Після скромного, але важливого успіху у виїзному матчі проти Емполі в минулому турі, Торіно Паоло Ванолі знову зазнав поразки, не порадувавши своїх уболівальників бодай одним голом на власному полі. Ваня Мілінкович-Савич допоміг "бикам" уникнути невдачі в першому таймі, але в другій половині зустрічі підопічні Вінченцо Італьяно все ж досягли в Турині бажаного результату. Варто відзначити чудову форму "россоблу". В останніх шести поєдинках у Болоньї чотири перемоги та два нічийних результати. При цьому аж п'ять разів клубу вдалося втримати свої ворота "сухими".

Торіно — Болонья 0:2

Голи: Даллінга, 71, Побега, 80

На 8-й хвилині Кастро не реалізував пенальті (сейв Мілінкович-Савича)

Торіно: Мілінкович-Савич — Валюкевич (Войвода, 35), Маріпан, Мазіна — Педерсен, Річчі, Лінетті (Ілич, 63), Гінейтіс (Влашич, 63), Соса — Карамо (Нджиє, 79), Санабрія (Адамс, 63)

Болонья: Равалья — Гольм, Беукема, Лукумі, Міранда (Лікоянніс, 79) — Фройлер, Побега — Фергюсон (Фаббіан, 46), Одгор (Казале, 89), Домінгес (Орсоліні, 46) — Кастро (Даллінга, 70)

Попередження: Міранда, Фройлер

Найкращий гравець матчу [від Серії А]: Томмазо Побега

Невдала домашня серія Дженоа в чемпіонаті Італії продовжилася в суботу ввечері. Враховуючи той факт, що суперником колективу Патріка Вієйра був Наполі, це не має викликати й краплі здивування. "Россоблу" двічі пропустили в першому таймі, зумівши відповісти по перерві зусиллями свого найкращого бомбардира Андреа Пінамонті. Команда з Генуї виглядала не гірше за підопічних Антоніо Конте в другій половині зустрічі, в якій керманичу неаполітанців "не сподобалося абсолютно все". Тим не менш, його колега з генуезького колективу все одно не уникнув першої поразки на новій посаді.

Дженоа — Наполі 1:2

Голи: Пінамонті, 51 — Замбо-Ангісса, 15, Ррахмані, 23

Дженоа: Леалі — Сабеллі (Нортон-Каффі, 79), Бані, Васкес, Мартін — Дзанолі, Пінамонті, Олівейра (Екубан, 71) — Френдруп, Бадель (Торсбю, 71), Міретті (Балотеллі, 84)

Наполі: Мерет — Ді Лоренцо, Ррахмані, Жезус, Олівера — Замбо-Ангісса, Лоботка, Мактоміней — Політано (Спінаццола, 87), Лукаку (Сімеоне, 73), Нерес (Кварацхелія, 73)

Попередження: Сабеллі, Френдруп — Жезус

Найкращий гравець матчу [від Серії А]: Франк Ангісса

Лечче приймав Лаціо на тлі чотирьох поспіль домашніх матчів без поразок, два з яких завершилися на користь "джаллороссі". Колектив Марко Джампаоло мав можливість продовжити цю серію навіть попри вилучення незадовго до перерви та пропущений внаслідок цього гол із пенальті. Підопічним Марко Бароні було вкрай необхідно реабілітуватися за розгром від Інтера на Стадіо Олімпіко, і це їм все ж вдалося, хоч і не без проблем. Долю поєдинку вирішив гол Адама Марушича ближче до завершення поєдинку, але господарі поля були дуже близькі до того успіху, якого їм нещодавно вдалося досягти в матчі проти Ювентуса.

Лечче — Лаціо 1:2

Голи: Моренте, 50 — Кастельянос, 45+3 (пен.), Марушич, 87

Лечче: Фальконе — Гільбер, Баскіротто, Жан (Сансоне, 90), Доргу — Кулібалі, Беріша (Каба, 79), Рафья (П'єрре, 60) — П'єротті, Крстович (Ребич, 60), Моренте

Лаціо: Проведель — Лаццарі (Марушич, 83), Хіла, Романьйолі, Тавареш (Пеллегріні, 70) — Гендузі, Ровелла — Ісаксен (Чауна, 70), Діа (Родрігес, 64), Дзакканьї (Нослін, 83) — Кастельянос

Попередження: Доргу, Ребич, Рамадані — Чауна

Вилучення: Гільбер, 45

Найкращий гравець матчу [від Серії А]: Адам Марушич

Третій ігровий день туру також включав у себе дуель аутсайдерів на Стадіо П'єр Луїджі Пенцо. Кальярі мав порадувати своїх уболівальників після трьох поспіль "сухих" поразок у всіх турнірах, але все, чого досягли підопічні Давіде Ніколи в матчі проти Венеції, це єдиний гол Леонардо Паволетті, який для досвідченого гравця став першим у Серії А з середини грудня 2023 року. "Россоблу" в другому таймі мали можливості уникнути поразки, але не скористалися ними. Перемога дозволила колективу Еусебіо Ді Франческо скоротити відставання від свого недільного суперника до одного залікового балу.

Венеція — Кальярі 2:1

Голи: Дзампано, 39, Шверко, 68 — Паволетті, 76

Венеція: Станкович — Альтаре, Ідзес, Шверко — Дзампано (Шінгтьєнн, 90), Ніколуссі-Кавілья, Андерсен (Чрнігой, 70), Еллертссон — Орістаніо (Єбоа, 84), Бузіо (Б'яркасон, 90) — Пох'янпало (Гютк'єр, 84)

Кальярі: Шеррі — Дзаппа, Міна (В'єтеска, 72), Луперто — Дзортеа (Марін, 65), Адопо, Макумбу, Дейола (Лападула, 53), Ауджелло — Гаетано (Фелічі, 65) — Пікколі (Паволетті, 72)

Попередження: Ідзес — В'єтеска, Паволетті

Найкращий гравець матчу [від Серії А]: Філіп Станкович

Після чотирьох поспіль нічийних результатів у Серії А Ювентус мав нарешті повернутися до перемог, адже суперником "б'янконері" в неділю ввечері була Монца. Із цим аутсайдером підопічним Тіаго Мотти вдалося впоратися, хоч і дуже легким цей скромний успіх назвати складно. Долю поєдинку було визначено ще в першому таймі, крапку в якому дебютним голом за туринський клуб у чемпіонаті поставив Ніко Гонсалес. А от сама поразка поставила крапку в кар'єрі Алессандро Нести в Монці. На посаді керманича клубу його вже замінив Сальваторе Боккетті. На папері, цей вибір тільки збільшив питання щодо потенційного виживання "б'янкороссі".

Монца — Ювентус 1:2

Голи: Бірінделлі, 22 — Маккенні, 14, Гонсалес, 39

Монца: Тураті — Перейра (Куррія, 71), Д'Амброзіо (Іццо, 83), Марі, Карбоні — Бірінделлі (Сенсі, 86), Б'янко, Бондо, Кір'якопулос — Капрарі (Марич, 86), Мота

Ювентус: Ді Грегоріо — Савона, Гатті, Калулу, Маккенні (Фаджолі, 90) — Копмейнерс (Тюрам, 46), Локателлі — Консейсан (Аджич, 85), Їлдиз, Гонсалес (Камб'язо, 64) — Влахович (Мбангула, 85)

Попередження: Перейра — Консейсан

Найкращий гравець матчу [від Серії А]: Ніко Гонсалес

У заключному поєдинку 17-го туру місця для сенсації не було. Інтер очікувано продовжив свою серію без поразок у чемпіонаті Італії до 11-ти матчів, вкотре втримавши свої ворота "сухими". Підопічні Сімоне Індзагі мали перевагу над Комо ще в першому таймі, але втілити її в результативні удари "нерадзуррі" вдалося лише в другій половині зустрічі. Поставивши своїм голом крапку в поєдинку з "б'янкоблу", Маркус Тюрам нарешті наздогнав Матео Ретегі в списку найкращих бомбардирів. Міланський гранд у хорошій формі й націлений на захист титулу, на відміну від колективу Сеска Фабрегаса, який від зони вильоту все ще відділяє лише один заліковий бал.

Інтер — Комо 2:0

Голи: Аугусто, 48, Тюрам, 90+2

Інтер: Зоммер — Бастоні, Біссек (де Врей, 74), Аугусто — Думфріс — Барелла (Зелінські, 74), Мхітарян (Фраттезі, 89), Дімарко (Б'юкенен, 80), Чалханоглу — Тюрам, Мартінес (Таремі, 90)

Комо: Рейна — Ван дер Бремпт, Гольданіга, Кемпф (Барба, 75), Роберто (Коне, 66) — Доссена, Да Кунья — Стрефецца (Кутроне, 66), Пас, Фадера (Черрі, 88) — Белотті (Маццітеллі, 75)

Попередження: Біссек, Тюрам — Да Кунья, Маццітеллі

Найкращий гравець матчу [від Серії А]: Карлос Аугусто

ЦІКАВІ ФАКТИ ВІД OPTAPAOLO

Завдяки голу у ворота Верони Тіджані Рейндерс повторив свій особистий бомбардирський рекорд сезону в топ-10 чемпіонатах. Зараз у нього 4 результативних удари в 15 матчах Серії А-2024/25, нарівні з 33 поєдинками Ередивізі-2021/22 з АЗ.

Гол Тейса Даллінги у ворота Торіно став другим найшвидшим (42 секунди), забитим у Серії А після виходу на поле з лави запасних із моменту такого взяття воріт у виконанні Тіджані Носліна (27 секунд, теж у ворота "биків", наприкінці вересня 2023 року).

Антоніо Конте здобув свою 150-ту перемогу в Серії А.

Лаціо втретє в історії має принаймні 10 виїзних перемог у чемпіонаті Італії протягом календарного року (10 у 2023 і 12 у 2017).

Пауло Дібала (126) обійшов Гонсало Ігуаїна (125) за кількістю голів у Серії А, ставши третім найрезультативнішим аргентинцем турніру. Першим іде Габріель Батістута (184), другим — Ернан Креспо (153).

Артем Довбик (20) став другим після Кіліана Мбаппе (22) гравцем, якому в ході останніх двох кампаній топ-5 чемпіонатів вдалося забити у ворота принаймні 20 різних команд.

Серед гравців, на рахунку яких щонайменше 10 голів у Серії А, Лоренцо Коломбо (11/13, 85%) разом із Джошуа Зіркзе має найбільший відсотковий показник результативних ударів у виїзних матчах.

Аталанта встановила особистий рекорд за кількістю голів (126) у всіх турнірах протягом календарного року від початку сезону-1929/30.

Аталанта є клубом із найбільшою кількістю перемог (13) у поточній кампанії топ-5 чемпіонатів.

Душан Влахович, Франсішку Консейсан, Кенан Їлдиз і Ніко Гонсалес вперше всі разом опинилися в стартовому складі Ювентуса.

Ювентус здобув свою 1700-ту перемогу в чемпіонаті Італії. У топ-5 чемпіонатах Лише Реал Мадрид, Барселона та Арсенал із сезону-1929/30 досягли цієї позначки.

До Мойзе Кіна останнім італійським гравцем Фіорентини з 10-ма голами в Серії А був Федеріко К'єза (2019/20).

Хакан Чалханоглу має 150 результативних дій (76+74) у топ-5 чемпіонатах із моменту його дебюту в Бундеслізі-2013/14. За цей час лише чотири півзахисники теж досягли цієї позначки: Кевін Де Брюйне (223), Марко Ройс (172), Анхель Ді Марія (170) та Дімітрі Паєт (162).

Аталанта — єдиний клуб поточної кампанії топ-5 чемпіонатів із трьома гравцями з 10+ голами в усіх турнірах: Матео Ретегі (14), Адемола Лукман (12) і Шарль Де Кетеларе (10).

* розклад усіх матчів Серії А-2024/25 доступний на Football.ua за посиланням.