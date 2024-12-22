Італія

Італійський фахівець розкритикував своїх гравців.

Головний тренер Наполі Антоніо Конте розкритикував гру своєї команди в матчі 17-го туру італійської Серії А з Дженоа (2:1). Його слова наводить Football Italia.

"Нам потрібно захищатися, атакуючи, а не сидіти склавши руки і дозволяти супернику перехоплювати ініціативу. Коли я говорю про кроки і поліпшення, я маю на увазі саме це. Сьогодні нам пощастило, ми могли б із легкістю сидіти тут і лити гіркі сльози. Не хочу лити гіркі сльози.

Хлопці повинні розуміти, що їм необхідно грати від початку і до кінця, постійно тримаючи ногу на педалі газу. Мені не сподобалося нічого в другому таймі. Захищатися, атакуючи — ось наша стратегія", — заявив Конте.