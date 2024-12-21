Італія

"Грифони" не змогли продовжити свою серію із шести матчів без поразок.

Наполі у матчі 17 туру італійської Серії А у гостях здобув перемогу над Дженоа з рахунком 2:1.

"Неаполітанці" відкрили рахунок у матчі на 15 хвилині, коли результативним ударом відзначився Андре-Франк Замбо-Ангісса, скориставшись асистом колишнього гравця донецького Шахтаря Давіда Нереса.

За вісім хвилин перевагу гостей подвоїв Амір Ррахмані. На все це "грифони" відповіли голом у виконанні Андреа Пінамонті.

Таким чином, "грифони" не змогли продовжити серію із шести матчів без поразок, а для "неаполітанців" це була друга перемога поспіль.

Після 17 ігор Наполі знову захопив лідерство в Серії А, випереджаючи Аталанту на один бал, але "бергамаски" мають гру в запасі. У Дженоа 16 балів та 14 рядок.

Дженоа — Наполі 1:2

Голи: Пінамонті, 51 - Замбо-Ангісса, 15, Ррахмані, 23.

Дженоа: Леалі — Сабеллі (Нортон-Каффі, 79), Бані, Васкес, Мартін — Дзанолі, Пінамонті, Олівейра (Екубан, 71) — Френдруп, Бадель (Торсбю, 71), Міретті (Балотеллі, 84).

Наполі: Мерет — Ді Лоренцо, Ррахмані, Жезус, Олівера — Замбо-Ангісса, Лоботка, Мактоміней — Політано (Спінаццола, 87), Лукаку (Сімеоне, 73), Нерес (Кварацхелія, 73).

Попередження: Сабеллі, Френдруп — Жезус.