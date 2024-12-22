Італія

Впевнена перемога "джаллороссі" на власному полі.

Рома в рамках 17-го туру італійської Серії А-2024/25 приймала Парму на Стадіо Олімпіко.

Господарі поля доволі швидко сформували комфортну для себе перевагу завдяки реалізованому Дібалою пенальті та голу Салемакерса з гри. По перерві Дібала довів рахунок до розгромного, а асистував йому Довбик. Пізніше Паредес скористався можливістю відзначитися голом з 11-метрової позначки, а Довбик своїм взяттям воріт гостей поставив у матчі крапку.

Рома з 19-ма очками тепер іде 11-ю в турнірній таблиці, тоді як Парма опустилася на 16-ту сходинку, маючи 15 залікових балів.

Рома — Парма 5:0

Голи: Дібала, 8 (пен.), 51, Салемакерс, 13, Паредес, 74 (пен.), Довбик, 83

Рома: Свілар — Манчіні, Гуммельс, Ндіка — Салемакерс, Коне, Паредес, Анхеліньйо — Дібала, Ель Шаараві — Довбик

Парма: Судзукі — Кулібалі, Дельпрато (Валенті, 56), Болоґг, Валері (Бенедичак, 59) — Зом, Алмквіст (Канчельєрі, 55) — Ман, Ернані, Хаж Мохамед (Камара, 46) — Бонні (Міхейле, 70)

Попередження: Анхеліньйо — Бонні, Алмквіст