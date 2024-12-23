Італія

Дивіться відео найкращих моментів матчу Серії A, що відбувся 22 грудня 2024 року.

У рамках сімнадцятого туру італійської Серії A туринський Ювентус на у гостях переграв Монцу (2:1).

Усі голи цієї зустрічі глядачі побачили ще в першому тайму, коли команда Тіаго Мотти швидко вийшла вперед, проте так само швидко пропустила у відповідь, проте залишила за собою стартову половину матчу голом незадовго до перерви.

У другому таймі рівний футбол продовжувався, проте голів більше не забивали.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Монца — Ювентус у рамках 17 туру італійської Серії A-2024/25:

Монца — Ювентус 1:2

Голи: Бірінделлі, 22 — Маккенні, 14, Гонсалес, 39

Монца: Тураті — Перейра (Куррія, 71), Д'Амброзіо (Іццо, 83), Марі, Карбоні — Бірінделлі (Сенсі, 86), Б'янко, Бондо, Кір'якопулос — Капрарі (Марич, 86), Мота

Ювентус: Ді Грегоріо — Савона, Гатті, Калулу, Маккенні (Фаджолі, 90) — Копмейнерс (Тюрам, 46), Локателлі — Консейсан (Аджич, 85), Їлдиз, Гонсалес (Камб'язо, 64) — Влахович (Мбангула, 85)

Попередження: Перейра — Консейсан.