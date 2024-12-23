Італія

Керманич Ювентуса прокоментував перемогу над Монцою.

Туринський Ювентус напередодні в рамках сімнадцятого туру італійської Серії A у гостях переграв Монцу.

Монца — Ювентус 1:2 Відео гола та огляд матчу Серії A

Після завершення гри головний тренер "зебр" Тіаго Мотта прокоментував виступ власної команди.

"Ніко Гонсалес та Вестон Маккенні демонструють велику готовність конкурувати з іншими, навіть граючи в різних амплуа. Вони роблять це ідеально, тому що вони — гравці високого рівня з правильним ставленням до справи. Для тренера дуже приємно працювати з такими гравцями.

Травма Копмейнерса сьогодні мене дуже засмутила, але не тільки це. Ми майже завжди страждали від команд, які закриваються в обороні. Було важливо завершити гру завчасно, бо це також частина нашого шляху зростання.

У другому таймі вони пішли в атаку, ми закрились, але робили хороших виходів до контратак у відповідь. Ми планували зіграти в другому таймі, але робили це не надто добре.

Підсумки моєї роботи будуть підбиті в кінці сезону, ми повинні виходити на поле, щоб завжди грати в свою гру на максимумі", — заявив італійський фахівець.

У наступному турі туринський Ювентус прийматиме Фіорентину.