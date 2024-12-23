Італія

Пізно.

Італійський фахівець Роберто Манчіні заявив, що шкодує про те, що пішов з посади головного тренера збірної Італії заради роботи з національною командою Саудівської Аравії. Його слова наводить Fotball Italia.

"Я б не прийняв такого рішення знову. З технічних причин, з футбольних причин, тому що бути тренером збірної Італії — найкраща робота з усіх. Ні, я б не зробив той самий вибір знову.

Зіпсовані стосунки з президентом Італійської федерації футболу Габріеле Гравіною? Можливо, ми не зрозуміли одне одного. Якби ми більше говорили, то, можливо, все склалося б по-іншому, але я нічого не маю проти президента.

Погнався за грошима замість того, щоб представляти свою країну? Моя історія говорить за мене. Ті, хто не знає про мене, можуть просто повернутися і ще раз на все подивитися, а потім поговоримо", — заявив Манчіні.