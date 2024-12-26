Італія

Буде відповідати за дуже важливий напрямок.

77% акцій італійського Дженоа нещодавно були придбані за 45 млн євро румунським бізнесменом Даном Шуку, який таким чином отримав левову частку власності найстарішого клубу Італії.

Перемовини щодо продажу мажоритарного пакету відбувались за посередництва відомого українському вболівальнику колишнього захисника донецького Шахтаря та збірної Румунії Развана Раца, який є близьким знайомим нового власника "грифонів".

Утім, лише однією цією роллю участь Раца не обмежилась — найближчим часом він обійме посаду спортивного директора клубу.

"Я буду тим, хто відповідатиме за спортивну сторону того, куди рухається клуб Дженоа. Це правда, що я брав участь у перемовинах поміж Шуку та представниками Дженоа. Місцевим відомо, що у мене дуже хороші відносини з Дженоа, і я знаю їхніх колишніх власників дуже давно", — заявив ексфутболіст Шахтаря.

Як повідомляє румунська преса, пріоритетом у роботі Раца стане трансферна діяльність Дженоа.

Наразі команда Патріка Вієйра посідає 13 місце в Серії А, маючи в активі 16 очок після 17 ігор.