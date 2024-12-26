Сімоне знаходиться на своєму місці.
Маротта, getty images
26 грудня 2024, 15:51
Президент міланського Інтера Джузеппе Маротта висловився про головного тренера команди Сімоне Індзагі. Цитує італійського функціонера Mundo Deportivo.
"Сімоне зарекомендував себе як чудовий професіонал і дуже розумна людина. Він прийшов спокійно, без шуму, пристосувався і помітно виріс у цій дуже важливій ролі.
Одним із фундаментальних аспектів є визнання того, що він — лідер команди, який прищеплює переможний дух", — заявив Маротта.
Наразі Інтер посідає третє місце в турнірній таблиці італійської Серії, відстаючи від лідируючої Аталанти на три пункти, але маючи одну гру в запасі.