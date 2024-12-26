Італія

Сімоне знаходиться на своєму місці.

Президент міланського Інтера Джузеппе Маротта висловився про головного тренера команди Сімоне Індзагі. Цитує італійського функціонера Mundo Deportivo.

"Сімоне зарекомендував себе як чудовий професіонал і дуже розумна людина. Він прийшов спокійно, без шуму, пристосувався і помітно виріс у цій дуже важливій ролі.

Одним із фундаментальних аспектів є визнання того, що він — лідер команди, який прищеплює переможний дух", — заявив Маротта.

Наразі Інтер посідає третє місце в турнірній таблиці італійської Серії, відстаючи від лідируючої Аталанти на три пункти, але маючи одну гру в запасі.