Італія

Туринський клуб готовий попрощатися з досвідченим захисником вже цієї зими.

Універсальний захисник та капітан туринського Ювентуса Даніло може змінити клубну прописку в найближче зимове трансферне вікно.

Як повідомляє журналіст Фабріціо Романо, керівництво "старої синьйори" повідомило 33-річному бразильцю про те, що у січні 2025 року для нього відкриті двері для пошуків нової команди.

За інформацією джерела, Ювентус вирішив виставити Даніло на трансфер та готовий розглянути щодо нього пропозиції.

Нагадаємо, що контракт Даніло з туринцями спливає влітку 2025 року. У поточному сезоні бразилець провів за "стару синьйору" 809 хвилин у 16 матчах, в яких він відзначився одним асистом.