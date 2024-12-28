Італія

Відбулися чергові матчі італійського чемпіонату.

Сьогодні, 28 грудня, стартували матчі 18 туру італійської Серії А.

У першому матчі Дженоа в гостях обіграла Емполі з рахунком 2:1.

Рахунок у матчі було відкрито на старті другого тайму, коли на 46 хвилині результативним ударом відзначився Мілан Бадель.

Господарі поля мали чудовий шанс зрівняти рахунок, коли на 54 хвилині арбітр поставив пенальті у ворота "грифонів", проте Себастьяно Еспозіто не зміг його реалізувати.

Після цього на 68 хвилині Дженоа подвоїла перевагу в рахунку завдяки голу Калеба Екубана. На це Емполі відповів точним ударом того ж таки Еспозіто.

Після 18 турів Емполі та Дженоа набрали по 19 очок і займають 12 та 13 місця відповідно.

Емполі — Дженоа 1:2

Голи: Еспозіто, 74 - Бадель, 46, Екубан, 68.

Емполі: Васкес — Гоглічідзе (Де Шильйо, 71), Ісмайлі, Какаче (Мар'януччі, 80) — Г'ясі, Анжорін (Еконг, 80), Грассі (Малех, 71), Пеццелла — Коломбо, Гендерсон (Фацціні, 59) — Еспозіто.

Дженоа: Леалі — Нортон-Каффі (Сабеллі, 39), Бані, Васкес, Мартін — Дзанолі (Міретті, 63), Пінамонті (Екубан, 63), Олівейра — Бадель (Мазіні, 63), Торсбю (Де Вінтер, 82), Френдруп.

Попередження: Г'ясі — Торсбю, Олівейра.

У другій грі Парма на своєму полі вирвала перемогу над Монцею із рахунком 2:1.

Господарі поля відкрили рахунок зусиллями Ернані, який реалізував пенальті на 56 хвилині. За дві хвилини до цього Монца залишилася у меншості після вилучення Пабло Марі за другу жовту картку.

Тим не менш, це не завадило їм зрівняти рахунок, коли на 86 хвилині відзначився Педро Перейра. Проте останнє слово було за Пармою, коли на восьмій компенсованій хвилині перемогу команді приніс Лаутаро Валенті.

Після 18 турів Парма набрала 18 очок і йде на 14 місці в Серії А, а у Монці 10 балів і останній 20 рядок.

Парма — Монца 2:1

Голи: Ернані, 56 (пен), Валенті, 90+8 - Перейра, 86.

Парма: Судзукі — Ейно (Алмквіст, 89), Валенті, Болоґг, Кулібалі — Зом, Кейта (Валері, 46) — Ман (Бенедичак, 72), Ернані (Камара, 68), Міхейле — Канчельєрі (Бонні, 46).

Монца: Тураті — Іццо, Марі, Карбоні — Д'Амброзіо, Бондо (Сенсі, 74), Б'янко, Бірінделлі (Перейра, 84) — Куррія (Мартінс, 84), Мальдіні (Джурич, 57) — Капрарі.

Попередження: Валенті, Ейно, Камара — Іццо, Д'Амброзіо, Марі, Карбоні, Бірінделлі, Перейра

Вилучення: Марі, 54.