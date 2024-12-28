Італія

Команда Індзагі не поступається в Серії А після вересневого дербі.

Інтер здобув четверту суху перемогу поспіль. Команда Сімоне Індзагі розгромила Кальярі (3:0) у 18-му турі Серії А. Раніше вона також обіграла Комо (2:0) і Лаціо (6:0) у чемпіонаті та Удінезе (2:0) у Кубку Італії.

У Серії А "нерадзуррі" востаннє програвали 22 вересня — Мілану (1:2). Відтоді у них 10 перемог і 3 нічиїх.

Зазначимо, що також Інтер вперше за 58 років здобув п'ять поспіль "сухих" виїзних перемог у Серії А. У вересні-листопаді 1966 році Інтер на виїзді здолав Фоджу (4:0), Аталанту (5:0), Лекко (2:0), Торіно (2:0) та Мілан (1:0).

Нагадаємо, що 2 січня Інтер зустрінеться з Аталантою в півфіналі Суперкубка Італії.